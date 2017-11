Escola Portuguesa de São Paulo deve abrir portas em Março de 2019

A garantia foi dada na última sexta-feira por Augusto Santos Silva. O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo português adiantou que o orçamento para a edificação do projecto deverá ser debatido e aprovado esta segunda-feira. O estabelecimento de ensino vai custar ao executivo português qualquer coisa como meio milhão de euros.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo português, Augusto Santos Silva, disse na quinta-feira (manhã de sexta-feira em Macau) à agência Lusa que a Escola Portuguesa que deverá ser construída em São Paulo, a primeira no Brasil, começará a receber alunos em Março de 2019.

“Estamos a trabalhar no sentido de a escola abrir no ano lectivo de 2019. Isto significa que ela estará a funcionar em Março de 2019”, afirmou Augusto Santos Silva.

“Há várias razões que me levam a dizer que a escola portuguesa será aberta em 2019. Primeiro porque haverá uma eleição em 2019, segundo porque a pessoa do Ministério da Educação que cuida deste tipo de projecto montou uma escola semelhante em Cabo Verde em tempo recorde, e em terceiro porque o Presidente [português, Marcelo Rebelo de Sousa] e o primeiro-ministro [português, António Costa] estiveram aqui [em São Paulo] e disseram que o projecto tem que acontecer”, acrescentou.

O chefe da diplomacia portuguesa, que efectuou durante os últimos dias uma viagem oficial ao Brasil, anunciou também que o Ministério da Educação de Portugal já prevê no seu orçamento para 2018 um investimento de 500 mil euros no projecto.

“O orçamento está para ser aprovado no Parlamento português e será debatido no próximo dia 27. A verba está inscrita e vai ser certamente aprovada. Já dispomos de um orçamento e a previsão para fazer as obras no edifício [cedido pelo Governo do Estado de São Paulo] a partir do próximo ano”, contou.

Augusto Santos Silva recordou ainda que o Governo português aposta nestas escolas porque todas as experiências do mesmo tipo que mantém no estrangeiro correm muito bem, citando as existentes em Angola, Moçambique, Timor-Leste, Macau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde.

“Uma escola como esta [mantida com dinheiro do Governo de Portugal] é algo mais do que apenas uma escola. Nelas também se fazem actividades culturais. A escola será uma espécie de embaixada de Portugal num país irmão”, avaliou.

“A escola corresponde a um anseio da comunidade portuguesa de São Paulo na medida em que ela será ao mesmo tempo capaz de preparar bem os filhos dos luso-descendentes no sistema escolar brasileiro tendo também valências reconhecidas no sistema escolar português”, concluiu.

O ministro dos Negócios Estrangeiros visitou na quinta-feira à tarde o local onde vai funcionar a escola portuguesa e foi recebido pelo secretário da Educação do Estado de São Paulo, José Renato Nalini.

De manhã participou na cerimónia de entrega da Ordem do Mérito Empresarial da República Portuguesa na classe comercial ao presidente da EDP Brasil, Miguel Setas, na sede da Câmara Portuguesa de São Paulo.

Augusto Santos Silva encontrou-se ainda com a comunidade luso-brasileira e visitou a exposição “Imaginação da Pedra” no Consulado Geral de Portugal de São Paulo.

Na sexta-feira, Augusto Santos Silva seguiu para o Rio de Janeiro onde teve uma série de reuniões oficiais.