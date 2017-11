“Escola de Polícia”: Histórias da polícia de Macau em banda desenhada  

Um agente da Polícia de Segurança Pública criou uma série de banda desenhada intitulada “Escola de Polícia”. Os cartoons de MP Man ilustram o período de formação de cinco formandos das forças de segurança do território e estão por estes dias em exposição na galeria Fantasia 10.

Elisa Gao

“Escola de Polícia” é uma série de banda desenhada criada por MP Man, um ilustrador local que trabalha a tempo inteiro como guarda principal da Divisão de Relações Pública da Polícia de Segurança Pública (PSP). “Escola de Polícia” é a história da evolução de cinco formandos das forças de segurança e o sucesso da narrativa tem sido tanto que já deu azo a um segundo volume de uma saga de cinco.

No passado sábado, a exposição “Escola de Polícia” foi inaugurada no espaço Fantasia 10. De acordo com MP Man, estão patentes ao público um total de 24 trabalhos: doze foram seleccionados da sua série de vinhetas publicadas na sua página de Facebook e os restantes foram retirados da segunda edição da “Escola de Polícia”, um volume que ainda não foi publicamente apresentado. Adicionalmente, o artista apresentou também algumas curtas-metragens de animação, incluindo alguns enredos alternativos de “Escola de Polícia”.

Em declarações ao PONTO FINAL, MP Man disse que “Escola de Polícia” foi criado em finais de 2015 e a colecção deverá englobar cinco volumes no total. O segunda volume da saga está neste momento a ser finalizado e será publicado em forma de livro na primeira metade do próximo ano.

“Na verdade, Macau tem poucos cartoons ou livros sobre a polícia e se tu não fores polícia é difícil conceber as histórias. Como eu sou polícia isto é adequado para mim. Existem muitos residentes de Macau que trabalham como agentes da polícia por isso quando eles vêem o meu trabalho eles conseguem identificar-se com ele. Isto é benéfico para mim”, disse MP Man.

O interesse de MP Man pela banda desenhada começou quando o artista tinha 15 anos. Sempre que criava uma nova série de vinhetas, o agente publicava o novo trabalho na sua página de Facebook. Man espera conseguir levar as suas personagens bem para além de Macau para que pessoas noutros países e regiões possam ficar a conhecer o seu trabalho: “Gostava de integrar as indústrias culturais e cooperar com os departamentos governamentais e associações locais para criar mais produtos. Este é o meu objectivo temporário”, disse o cartoonista.

Na verdade, MP Man já começou a transformar as suas personagens em produtos culturais e criativos. No dia da inauguração ele esgotou o primeiro conjunto de canecas pintadas com cinco jovens da “Escola de Polícia” e também as caixas-presente vendidas em conjunto com a edição especial de “Escola de Polícia I”.

Questionado sobre se existem alguns tópicos que não pode abordar, ele disse que devido ao seu trabalho não é adequado criar bandas desenhadas de natureza política. Sobre se existem histórias do seu trabalho que não podem ser usadas nas suas criações, o autor admite que nunca colocará a reputação da PSP em causa: “Se eu quiser eu posso desenhar tudo mas isso influencia a reputação da PSP e dos meus colegas, eu não o farei”.