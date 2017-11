DSE lança Guia de Negócios para as PME’s de Macau  

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) elaborou um Guia de Negócios para as Pequenas e Médias Empresas de Macau, de modo a orientar os empreendedores na sua actividade, e para que estas “possam saber claramente as medidas e políticas de apoio e dominar as informações úteis de negócios”. A iniciativa surge depois de o Governo, já este ano, ter optimizado o Plano de Apoio a PME’s, o Plano de Garantia de Créditos a PME’s e o Plano de Apoio a Jovens Empreendedores. No sábado foi lançada a Plataforma de Informação de Negócios 360 para as PME’s de Macau, “uma versão online baseada no Guia de Negócios para as PME’s de Macau que, na sua primeira fase, fornece informações de negócios para as PME’s e, no próximo passo, prestarão mais informações acerca da aquisição local”.

O Guia de Negócios para as PME’s de Macau “reúne informações sobre as principais formalidades administrativas para fazer negócios em Macau e as medidas e políticas de apoio, estando disponíveis duas versões, uma detalhada e outra concisa”. Os empresários podem obter gratuitamente o Guia de Negócios para as PME’s de Macau no Centro de Informações ao Público, nas associações industriais e comerciais ou através da Plataforma de Informação de Negócios 360 para as PME’s de Macau.