DSAT voltou a equacionar captação de voz dentro dos táxis  

O responsável pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), Kevin Lam Hin San, revelou ao final da manhã de ontem que o processo de revisão do “Regulamento do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer ou Táxis” teve em consideração a proposta de permitir a captação de voz dentro dos veículos. O dirigente adiantou ainda que outro ponto analisado aquando do processo de revisão foi a possibilidade de existir uma partilha de responsabilidades entre o proprietário do veículo e o taxista quando este último comete alguma ilegalidade.

Porém, sobre estes dois pontos, Lam Hin San apenas referiu que foram analisados aquando da revisão do regulamento e não adiantou se o documento final, entretanto já concluído, irá integrá-los ou não: “O texto final irá oferecer uma explicação mais adequada mas neste momento não posso avançar com mais informação. Nós iremos divulgar mais detalhes assim que possível”.

Questionado pelos jornalistas sobre a demora na revisão do diploma, Kevin Lam considera que não houve um atraso significativo: “O regulamento foi criado em 1999, nós precisamos de tempo para optimizar o texto”, disse. Contudo, em Outubro último, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, admitiu que houve de facto um atraso na conclusão da proposta de revisão deste regulamento.