DSAT: Reconhecimento mútuo de cartas não vai fazer disparar número de carros para alugar  

A DSAT ainda não sabe quando irá entrar em vigor o mecanismo de reconhecimento mútuo de cartas de condução entre Macau e a República Popular da China. O director do organismo está, no entanto, confiante que a medida não vai fazer aumentar de forma substancial o número de carros para alugar que existem no território.

Actualmente existem em Macau “não mais do que 120 carros para alugar”, número este que Lam Hin San, responsável pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), não acredita que vá aumentar de forma substancial quando for adoptado o mecanismo de reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Macau e a República Popular da China. “Neste momento o nosso controlo sobre carros para alugar é apertado o suficiente, mas se observarmos um aumento súbito na procura claro que vamos apertar ainda mais e, se necessário, vamos criar um controlo administrativo para refrear o aumento deste serviço”, garantiu ontem o dirigente em declarações aos jornalistas, à margem do “Dia de Convívio da Segurança Rodoviária”.

Ainda sobre a proposta de reconhecimento mútuo de cartas de condução entre a RAEM e o Continente, o director da DSAT adiantou que as autoridades do território se encontram actualmente “no processo final de trocas de ideias dos diferentes aspectos com a China”: “Nós ainda estamos a especificar as regulamentações com a China continental e, actualmente, estamos a recolher mais opiniões públicas”.

Questionado sobre se a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego iria levar a cabo uma consulta pública sobre este assunto, Lam Hin San diz que o processo de consulta, ainda que informal, já está a decorrer: “Nós estamos na verdade a consultar o público por isso porque é que deveríamos fazer outras coisas? Nós estamos a receber opiniões de diferentes canais, há várias maneiras de fazer uma consulta pública”.

A medida, tornada pública em finais de Outubro e apresentada pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, como algo que não pode ser mais adiado, tem suscitado uma série de críticas, principalmente no que diz respeito ao receio do aumento do número de acidentes. Ontem, o director da DSAT respondeu às “preocupações sobre questões de segurança da sociedade” dizendo que os acidentes causados ou nos quais estão envolvidos detentores de cartas de condução estrangeiras têm vindo a diminuir: “O número total de acidentes são causados maioritariamente por cidadãos de Macau. Mais de 92 por cento são causados por residentes locais”, disse o dirigente.

Segundo números avançados ontem por Lam Hin San, este ano cerca de seis mil residentes encontram-se a tirar a carta de condução na China continental, um aumento mil pessoas face ao mesmo período do ano passado. O director da DSAT avançou ainda que desde Janeiro até Outubro foram registados “cerca de 12 mil acidentes de tráfego”, número praticamente igual ao mesmo período do ano passado quando se registaram 12.364.

Questionado sobre quando irá entrar em vigor o reconhecimento mútuo das cartas de condução entre a RAEM e a República Popular da China, Kevin Lam escusou-se a avançar com uma data concreta.