CPSP contrata mais 300 trabalhadores este ano  

O alargamento do quadro de pessoal do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) tem por objectivo responder ao volume de trabalho resultante do aumento dos postos fronteiriços e das acções de combate ao terrorismo. A justificação foi avançada no fim-de-semana pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, que explicou que a contratação de 302 pessoas irá servir para dar resposta ao novo posto fronteiriço da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, do posto fronteiriço de Qingmao, para além de permitir o funcionamento durante 24 horas sobre 24 hora do posto fronteiriço da Flor de Lótus e ainda às medidas de combate ao terrorismo.

Paralelamente ao aumento do número de funcionários, Wong Sio Chak garantiu ainda que se vai “elevar a capacidade das autoridades policiais de execução da lei, nomeadamente através do recurso a tecnologia que permitirá melhorar o trabalho policial em geral”, de acordo com um comunicado do Gabinete da Comunicação Social. A contratação anual de funcionários para o CPSP tem sido realizada de forma gradual desde 2014.