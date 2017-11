Clinica Maló averigua suspensão da licença no território

O grupo português, fundado pelo empresário Paulo Maló, lembra num comunicado que apenas presta serviços de medicina dentária na unidade de saúde encerrada na quinta-feira. Ainda assim, a Maló Clinic mostrou-se disposta a colaborar com os Serviços de Saúde e lançou um processo de averiguação com o objectivo de apurar responsabilidades sobre as alegadas práticas ilegais denunciadas pelas autoridades do território.

A clínica Maló iniciou um processo de averiguação após a licença para operar no território ter sido suspensa por um período de seis meses. O grupo fundado pelo empresário Paulo Maló garante que, no caso de se comprovarem irregularidades, vai “apurar responsabilidades”, informou em comunicado.

A Direcção dos Serviços de Saúde informou na sexta-feira que o Hospital Taivex/Malo tinha sido encerrado um dia antes e “está suspenso até 21 de Maio de 2018, devido à prática de procriação medicamente assistida, tráfico e contrabando de medicamentos de oncologia, falta de condições de higiene e segurança para a prestação de cuidados de saúde”.

A clínica Maló prestava cuidados de medicina dentária em Macau no hospital de dia Taivex/Malo e ao abrigo da licença atribuída àquela unidade hospitalar: “No âmbito da notícia hoje [sexta-feira] divulgada sobre a suspensão temporária da licença da clínica Taivex/Malo, em Macau, a MALO CLINIC informa que em Macau apenas detém a actividade ligada à medicina dentária e não à actividade relacionada com outras áreas médicas que são da responsabilidade de outras entidades”, refere o comunicado enviado à Lusa. “No entanto, encetou já um processo de averiguação no sentido de apurar todos os factos que possam ter conduzido a esta notícia e, no caso de se comprovarem quaisquer irregularidades, apurar responsabilidades”, acrescenta.

“A MALO CLINIC adianta que estará sempre disponível para colaborar com as autoridades e reguladores competentes em todos os processos de investigação em curso”.

A Direcção dos Serviços de Saúde informou na sexta-feira que, na sequência da investigação, “a licença de um médico foi suspensa por um período de 90 dias”: “Não houve nenhuma vítima resultante desta situação, no entanto não está excluída a possibilidade de uma sanção penal já que o caso foi remetido ao Ministério Público para acompanhamento”, acrescenta o grupo português

Além do encerramento das instalações do Hospital Taivex/Malo, foram aplicadas duas multas, uma no valor de 103.000 patacas a quatro médicos e um enfermeiro, e outra de 76.000 patacas à clínica pela exploração comercial de técnicas ilegais de procriação medicamente assistida e prestação de serviços de oncologia, sem autorização da Direcção dos Serviços de Saúde.

Depois de efectuadas melhorias, e de uma inspeção pelos Serviços de Saúde, o hospital de dia Taivex/Malo pode requerer o termo da suspensão da licença, de acordo com o organismo liderado por Lei Chin Ion.

Denúncias na origem da suspensão imposta à TaivexMalo

A investigação ao Hospital de Dia “TaivexMalo”, fundado pela Maló Clinic, foi desencadeada após denúncias recebidas pela Direcção dos Serviços de Saúde em 2016 e já em Junho deste ano. As alegadas denúncias davam conta da “prática ilegal de serviços de oncologia, técnicas de procriação medicamente assistida, tráfico e contrabando de medicamentos destinados ao tratamento oncológico na República Popular da China, efectuadas, alegadamente, pelo Hospital de Dia “TaivexMalo”, explicou o Governo em comunicado. Foi também detectada uma página de Internet que publicitava no Continente “a prestação de serviços de procriação medicamente assistida no Hospital “TaivexMalo””.

“Após a audiência dos médicos envolvidos, dos profissionais de saúde e do responsável deste hospital de dia, foram recolhidas provas suficientes de que esta unidade realizou técnicas de procriação medicamente assistida e prestou serviços de oncologia, sem autorização dos Serviços de Saúde”, indicou ainda o organismo liderado por Lei Chin Ion.

Depois de efectuadas melhorias, e de uma inspeção pelos Serviços de Saúde, a clínica pode requerer o termo da suspensão da licença.