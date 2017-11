Cimeira UE/África: União Europeia domina relações comerciais

A balança comercial entre a União Europeia e os países africanos é positiva para a Europa desde 2015, com a África do Sul a liderar o volume de trocas comerciais, seguida da Argélia, Marrocos e Egipto.

De acordo com os dados disponibilizados à agência Lusa pelo Eurostat, o organismo oficial de estatísticas da União Europeia, a balança comercial passou a ser favorável aos 28 países europeus desde 2015, quando o saldo entre as exportações e as importações foi de 21,6 mil milhões de euros.

Em 2014, ano da última cimeira UE-África, o saldo tinha sido favorável aos 54 países que constituem a União Africana em 1,9 mil milhões de euros, mas desde então o saldo das trocas comerciais foi sempre favorável aos europeus.

Em 2016, a balança comercial foi excedentária para a UE em 28,5 mil milhões de euros, e até Agosto deste ano, o saldo permanece favorável em 13,1 mil milhões.