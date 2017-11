Chegada de Lin Zexu a Macau foi ontem evocada  

A Associação de Beneficência do Templo de Lin Fong celebrou o 178º aniversário da chegada de Lin Zexu a Macau, a 3 de Setembro de 1839, e os 20 anos desde a criação do Museu em Memória do dignitário chinês.

O vice-presidente do museu, Kong Weng Heng, disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que as actividades de celebração tiveram como propósito mostrar aos mais jovens o patriotismo de Lin Zexu e ensiná-los a amar a Nação, bem como infirmar os mais jovens sobre os malefícios da droga.

Lin Zexu foi um diplomata ao serviço da Dinastia Qing, conhecido principalmente pelo seu papel na Primeira Guerra ao Ópio. Em Março de 1839, Lin chegou à província de Guangdong para assegurar que o comércio do ópio seria factualmente banido.