Centro de Portugal é o destino convidado da Bolsa de Turismo de Lisboa

A BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa elegeu o Centro de Portugal como ‘destino convidado’ em 2018, anunciou na sexta-feira, em Macau, a directora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior.

“Em 2018, o destino convidado da BTL vai ser o Centro de Portugal. Achamos que há um conjunto de situações, que estão criadas este ano, para que no próximo ano faça todo o sentido que a escolha tenha recaído sobre este destino”. A responsável falava aos jornalistas à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que terminou anteontem no território:

“Numa primeira análise, infelizmente pelos desastres ambientais que ocorreram e, portanto, é um destino que tem que ter uma capacidade muito grande de se renovar e nós acreditamos que sim. Já foram dadas algumas provas, contudo, achamos que houve um grande mediatismo, e nós BTL queremos que esse mediatismo não fique só pelos meses a seguir, mas que de alguma forma seja transportado para o ano 2018”, disse, justificando a escolha.