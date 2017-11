‘Business Awards’ distinguem cidadão filipino que salvou idosos

Loreto Mijares, trabalhador não residente de nacionalidade filipina que salvou um casal de idosos a 23 de Agosto, durante a passagem do tufão Hato por Macau, foi agraciado com um prémio de excelência pelo seu acto heróico. Paulo Azevedo, presidente do grupo “De Ficção”, que organiza o evento, não fechou a porta à possibilidade de aumentar o número de categorias dos ‘Business Awards’, embora o modelo de sucesso dos últimos anos seja para manter nas próximas edições.

Pedro André Santos

O Hotel Grand Lisboa recebeu, uma vez mais, a cerimónia de entrega dos ‘Business Awards’, evento que distingue empresas e empreendedores de sucesso de vários quadrantes da actividade económica de Macau.

Na edição deste ano do certame foi atribuído um galardão especial a Loreto Mijares, que foi agraciado com a distinção ‘Exemplo de Liderança’ por ter salvo dois idosos durante as inundações provocadas pelo tufão Hato na zona do Porto Interior: “É um individuo que pôs em risco a própria vida para salvar duas pessoas, mesmo não sabendo nadar muito bem. Isto é dos melhores exemplos que nós encontramos, de pessoas que põe em risco a própria vida para salvar pessoas que neste caso ele nem sequer conhecia”, referiu Paulo Azevedo, em declarações ao PONTO FINAL.

O presidente do grupo “De Ficção”, que organiza o evento, referiu estar “muito satisfeito” pela atribuição do prémio a Loreto Mijares, sendo que o gesto constitui um “exemplo que deve ser seguido mais vezes”.

Ainda em relação à quinta edição dos ‘Business Awards’, Paulo Azevedo referiu que “correu bastante bem”, notando que a iniciativa tem vindo a contar com uma maior participação de empresas e empreendedores de origem chinesa: “O facto de termos uma grande representação de profissionais chineses no júri, e de estarmos a aumentar as colaborações com parceiros chineses, está aos poucos a despertar um interesse do tecido sócio-económico chinês, o que é muito bom porque afinal de contas estamos na China”, acrescentou o responsável.

Com a atribuição de distinções em 11 categorias distintas, o presidente do grupo “De Ficção” defendeu que a possibilidade de aumentar o leque de galardões não poderá ser feita “desenfreadamente”, lembrando que Macau “é uma cidade pequena” e que o limite de prémios actualmente atribuídos faz com que sejam “mais cobiçados”. Porém, e apesar de apostar num modelo de continuidade, Paulo Azevedo não fecha a porta à possibilidade de aumentar o número de categorias no futuro: “Temos que ir passo a passo e ver como os prémios se desenvolvem. Vamos continuar nesta fase eventualmente mais um ou dois anos, e depois logo veremos como é que os próprios prémios se desenvolvem”, concluiu.

À semelhança de Loreto Mijares, também a Sociedade de Jogos de Macau (SJM) foi agraciada como ‘Exemplo de Liderança’, uma distinção que foi muito bem recebida pela empresa: “A SJM considera os ‘Business Awards’ como muito importantes para dar reconhecimento às organizações e indivíduos que têm feito grandes contribuições para a economia e sociedade de Macau”, referiu Ambrose So, director executivo da SJM.

Em relação às restantes 10 categorias, os principais prémios foram atribuídos à Galaxy Macau pela sua ‘Performance Ambiental’, a Melco Resorts & Entertainment foi premiada na secção de ‘Responsabilidade Social Corporativa’, a Hope International Volunteer Group foi agraciada na categoria de ‘Organizações sem Fins Lucrativos’, a Speedking Technology Limited Company foi premiada em ‘Inovação’, enquanto a Che Lee Yuen recebeu o reconhecimento de ‘Marca Mais Valiosa’.

Na categoria de ‘Pequenas e Médias Empresas’ o prémio máximo foi atribuído em conjunto à iFood Macau e à Great Time Limited, enquanto Ivan Ip, vice-presidente da AES Education Group foi distinguido na categoria ‘Novos Talentos’. O director executivo da Lai Si Construction & Engineering Company Limited, Harry Lai, foi agraciado no grupo de ‘Jovens Empresários’, e Stanley Au, presidente do grupo Delta-Asia, foi distinguido na categoria de ‘Empresários’. Por fim, foi atribuída uma menção de ‘Grande Mérito’ à Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.