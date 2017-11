Ávila termina temporada do CTCC na segunda posição da prova

Rodolfo Ávila sagrou-se ontem vice-campeão no âmbito do Campeonato Chinês de Carros de Turismo. A última etapa da prova decorreu no fim-de-semana no Circuito Internacional de Xangai e correu de feição ao piloto luso. Ávila espera regressar à competição novamente em 2018 e lutar pela conquista de um título que lhe fugiu este ano por apenas sete pontos.

Pedro André Santos

A matemática ainda permitia a Ávila sonhar com o primeiro lugar no Campeonato Chinês de Carros de Turismo, numa conjugação de factores possíveis, mas improváveis, à partida para a derradeira corrida, em Xangai. No entanto, o improvável quase se fez tangível e apenas sete pontos separaram o piloto português de uma estreia em cheio nas lides dos carros de turismo

À entrada para a corrida etapa da competição, o piloto português não se encontrava sequer entre as posições do pódio e precisava de bons resultados para, pelo menos, entrar nos três primeiros da classificação geral, o que acabou por acontecer, apesar de um arranque de fim-de-semana menos positivo: “Não começámos da melhor maneira. Na qualificação não conseguimos fazer grandes tempos. Parti de oitavo na primeira corrida e acabei em quinto. Nas rectas perdíamos um pouco em relação aos outros carros devido ao peso, mas éramos muito mais rápidos nas partes das curvas na pista”, começou por dizer o piloto em declarações ao PONTO FINAL.

Na segunda corrida do circuito, na qual partiu do oitavo posto devido à grelha invertida, Ávila conseguiu aproveitar as oportunidades que lhe foram surgindo, acabando na segunda posição, tendo os pontos somados ao longo do fim-de-semana garantindo o campeonato de construtores e o segundo lugar da geral a nível de pilotos: “Acho que foi um resultado bom para mim, acabar o campeonato em segundo era algo de que não estava à espera. O campeonato não começou da melhor maneira, não estava com grandes expectativas porque não conseguia andar muito bem até às duas últimas duas corridas. Melhorou-se o carro e os tempos de condução, e a partir daí comecei a andar muito mais rápido”, referiu.

Em jeito de balanço, Rodolfo Ávila lembra que houve “pelo menos quatro circuitos onde nunca tinha corrido”, levando a uma aprendizagem não só das provas, como também do próprio carro: “Acho que finalmente consegui perceber o meu problema, que era entrar muito rápido nas curvas. Em Wuhan consegui andar bastante bem. Em Xangai tentei aplicar o mesmo estilo de condução e voltou a dar resultados. Foi um pouco tarde, mas mais vale tarde do que nunca”, considerou.

Com o segundo lugar alcançado, o piloto português, que corre com licença de Macau espera agora regressar à mesma prova no próximo ano e “lutar pelo título”.

Questionado sobre um possível regresso ao Circuito da Guia, onde não figurou este ano no elenco competitivo de nenhuma das provas do Grande Prémio de Macau, Rodolfo Ávila referiu que é algo que não está nos seus horizontes “a não ser que apareça uma oportunidade muito boa”. Ávila assegura, ainda assim, que Macau é sempre uma possibilidade em aberto: “Talvez um dia, se o Campeonato Chinês de Carros de Turismo tiver uma corrida em Macau, acho que era uma ideia bastante engraçada. Deixamos a porta aberta, mas agora vou focar-me no mercado chinês e tentar para o ano fazer parte da Volkswagen outra vez”, concluiu o piloto que corre pela SVW333 Racing.

Rodolfo Ávila subiu ao pódio por três ocasiões esta temporada, terminando o campeonato com 124 pontos, menos sete do que o vencedor da competição.