ATFPM: Aposentados contestam manutenção do valor da pensão para idosos  

A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) aprovou na passada quinta-feira, em Assembleia-Geral, o Orçamento para 2018 e o Plano de Actividades relativo ao próximo ano. Na reunião, conta Rita Santos, alguns aposentados pediram ao deputado José Pereira Coutinho que interceda por eles junto do Governo de Portugal, devido ao corte do subsídio de residência. Outros associados mostraram indignação pelo facto de o Executivo, nas Linhas de Acção Governativa para o próximo ano, não ter aumentado o valor da pensão para idosos.

“Todos os aposentados que estão a receber pensão da Caixa Geral de Aposentações, de Portugal, que recebiam o subsídio de residência, deixaram de receber. O tribunal decidiu alastrar aos que não optaram pelo regresso definitivo. E querem que o Pereira Coutinho continue a lutar”, assinalou Rita Santos ao PONTO FINAL. A presidente da Assembleia Geral da ATFPM deu ainda conta da indignação manifestada na última reunião por quem esperava um aumento da pensão para idosos: “Não acharam correcto da parte do Governo não ter aumentado os idosos que recebem mensalmente 3450 patacas, não houve actualização. Tínhamos proposto 4050, que equivale ao valor mínimo de subsistência. Ficamos tristes por o governo não aceitar. E os idosos que estiveram na reunião pediram ao deputado para continuar a lutar”.

Os associados transmitiram ainda a dificuldade que dizem enfrentar para adquirir habitação: “Alguns reclamam da dificuldade em comprar casa e da dificuldade em suportar rendas elevadas. Espero que o Governo construa o mais rápido possível as casas sociais e, principalmente, as casas económicas para os funcionários da classe média. Todos estão a sofrer por causa do encarecimento da vida, principalmente das casas e das rendas”, considerou Rita Santos. S.G.