Associação de Inovação Cultural da Nação (Macau-China) foi ontem fundada  

O Pavilhão de Inovação Cultural da Nação de Macau China (não oficial) abriu na tarde tarde de ontem no empreendimento “The Venetian Macau”, numa cerimónia que contou com a presença de Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Song Pei Kei, presidente da recém-formada Associação de Inovação Cultural da Nação (Macau-China), abordou no seu discurso que a nova colectividade pode melhorar o ambiente para desenvolver as indústria culturais e criativas das minorias chinesas, bem como promover as marcas das indústria culturais e criativas ligadas às tradições culturais das minorias étnicas chinesas. A Associação pode ainda contribuir para a proteção cultural e patrimonial, bem como para o desenvolvimento do espaço da Grande China. Para além de exibir produtos culturais das minorias étnicas chinesas, no pavilhão ontem inaugurdo serão organizados cursos, acções de formação e sessões de intercâmbio para a cultura chinesa.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...