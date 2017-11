Angola leva à cimeira União Europeia/África políticas sobre juventude  

O Governo angolano, agora liderado por João Lourenço, pretende levar à 5.ª cimeira da União Africana e União Europeia, que se realiza no final desta semaba em Abidjan, a sua experiência sobre políticas e programas ligados à juventude e ao desenvolvimento do país.

O país lusófono vai estar representado pelo novo Chefe de Estado, João Lourenço, disse à agência Lusa o director para Europa do Ministério das Relações Exteriores de Angola, Francisco da Cruz.

Francisco da Cruz realçou que a participação de Angola vai ser “muito activa”, não só no quadro da União Africana, como membro daquela organização, mas também com uma série de encontros e contactos bilaterais, com as várias entidades presentes.

“É uma cimeira muito centrada nas questões da juventude, emprego e desenvolvimento. Angola vai partilhar a sua experiência no que concerne à políticas e programas ligados à juventude e ao desenvolvimento do país”, explicou o director para Europa do Ministério das Relações Exteriores angolano.

A cimeira vai decorrer em Abidjan, Costa do Marfim, dez anos após a adopção da Estratégia Conjunta das duas organizações.

Durante o encontro, os líderes e governantes dos dois continentes terão a oportunidade de debater as relações entre a União Europeia e a União Africana, sendo o centro dos debates o investimento na juventude, ao qual se juntam ainda temas como a paz e segurança, governação, democracia, direitos humanos, migração e mobilidade, investimento, comércio, desenvolvimento de competências e criação de empregos.

Já para São Tomé e Príncipe, as relações económicas, a pesca e o apoio orçamental são os temas que mais importa discutir na cimeira da União Europeia e a União Africana, na próxima semana, em Abidjan, na Costa do Marfim, disse o primeiro-ministro são-tomense.

“Fundamentalmente, nestas cimeiras União Europeia e a União Africana (UE-UA), no que diz respeito a São Tomé e Príncipe, iremos sobretudo preocupar-nos sobre a questão da relação económica, da pesca e do apoio orçamental”, declarou Patrice Trovoada, na quarta-feira, durante uma visita à sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Lisboa.

O primeiro-ministro são-tomense irá representar o país na quinta cimeira UE-UA, subordinada ao tema “Investir na Juventude para um Futuro Sustentável”, em Abidjan, na Costa do Marfim, nos dias 29 e 30 de Novembro, sendo esta a primeira a ser realizada na África subsaariana.