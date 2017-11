Uma foto por dia

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, considera que o Congresso da APAVT ajuda ao desígnio do Governo Central de transformar a Região num centro mundial de turismo e lazer.

No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Alexis Tam, começou por dizer que “enquanto destino anfitrião do evento deste ano é extremamente gratificante verificar a mobilização que o Congresso Nacional da APAVT em Macau gerou”.

Para além de servir como “uma plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa”, o acolhimento do Congresso da APAVT em Macau insere-se no desígnio do Governo Central para o desenvolvimento da Região Administrativa Especial de, neste caso, “transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer”.