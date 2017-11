Aridez na terra: Barragem do Alvão, em Vila Real, ressente-se do período de seca prolongada e denota a escassez de água com que Portugal se tem deparado. Na região do Douro e de Trás-os-Montes, a seca reflete-se no abastecimento de água à população e nas consequências para as explorações de gado, que estão já a gastar as reservas de Inverno. Esperam-se ainda quebras de produção na agricultura. JOSÉ COELHO/LUSA

