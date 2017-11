UM nega violações contratuais de Wei Zhao  

A Universidade de Macau (UM) negou ontem, num breve comunicado, as alegadas violações contratuais que Wei Zhao, reitor da maior instituição de ensino superior do território, teria cometido. Em comunicado, a UM explica que “de acordo com o que é estipulado em relação à carreira profissional no âmbito dos estatutos da Universidade de Macau, não existem requerimentos para um ‘período de arrefecimento’”. A mesma fonte esclarece ainda que Wei Zhao apresentou a sua carta de demissão a Chui Sai On, “de acordo com os procedimentos estabelecidas” e obteve a aprovação por parte do Chefe do Executivo.

A notícia de que Wei Zhao teria sido acusado de violação do contrato celebrado com a instituição de ensino superior foi ontem avançada pelo Jornal Tribuna de Macau que escreveu que o Conselho da Universidade de Macau solicitou esclarecimentos ao académico. Wei Zhao vai cessar funções como reitor da Universidade de Macau a 31 de Dezembro e, no dia seguinte, irá assumir o cargo de director da área da investigação da Universidade Americana de Sharjah. O Jornal Tribuna de Macau adiantava na sua edição de quinta-feira que o Conselho da Universidade terá recebido uma carta anónima que inferia que o ainda responsável pela UM não poderia exercer qualquer novo cargo por um período de seis meses.