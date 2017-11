Shin-Chan em exposição em Macau  

O espaço “Broadway Macau” vai acolher, entre 16 de Dezembro e 14 de Fevereiro, a exposição “Crayon Shin-Chan Kasukabe Adventure 2017”, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Em declarações à Ou Mun Tin Toi, Lam Kuok Ho, membro do comité de planeamento de actividades da Associação Juvenil para o Avanço do Empreendedorismo Inovador de Macau, disse que devido ao bom estado actual da economia, as pessoas estão mais dispostas a pagar por entretenimento, nomeadamente por exposições. De acordo com a sua experiência prévia em organizar exposições com entrada paga, o mesmo responsável disse que o público da República Popular da China, de Hong Kong e de Macau tem hábitos culturais muito próximos e sublinha o sucesso que a exposição obteve nessas regiões.

O preço do bilhete de entrada na exposição “Crayon Shin-Chan Kasukabe Adventure 2017” é de 128 patacas, mas quem se antecipar ao certame só paga 98 patacas.