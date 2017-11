Selecção de Macau caiu duas posições no ranking da FIFA

A selecção de futebol de Macau perdeu duas posições no ranking da FIFA, tendo caído do 180.o posto para o 182.o lugar da tabela compilada pela Federação Internacional das Associações de Futebol. Para a queda terá contribuído a derrota sofrida frente ao Quirguistão (3-4), no Estádio da Taipa, em partida a contar para a campanha de qualificação para a fase final da Taça da Ásia das Nações, prova para a qual Macau falhou o apuramento.

A selecção do território, que igualou em Outubro a melhor classificação que obteve no ranking da FIFA desde a transferência de administração do território entre Portugal e a República Popular da China, foi ultrapassada na tabela pelas selecções de Malta e da Bermudas, mas mantém-se à frente de equipas como o Laos, a Mongólia ou Timor-Leste.

Na frente da tabela, não houve alterações. A selecção portuguesa de futebol manteve o terceiro lugar – a melhor classificação de sempre dos campeões europeus – no ‘ranking’ da FIFA, ontem divulgado pelo organismo regulador da modalidade, que continua a ser liderado pela Alemanha, actual campeã mundial.

Os cinco primeiros mantiveram as posições relativamente à classificação anterior, datada de 16 de Outubro, com o Brasil a ocupar o segundo lugar, a Argentina o quarto – a apenas 10 pontos de Portugal, campeão europeu em título – e a Bélgica o quinto.

A Espanha subiu duas posições, para o sexto posto, em contraponto com a Polónia, que desceu do sexto para o sétimo posto, enquanto a Suíça escalou três lugares, reentrando para o ‘top ten’, para o oitavo, ultrapassando a França (nona) e o Chile (10.º).

A selecção portuguesa tinha igualado no ‘ranking’ divulgado em 14 de Setembro a sua melhor classificação de sempre na hierarquia da FIFA, ao subir ao terceiro lugar, posição que já tinha ocupado em 2010, 2012 e 2014.

O Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, subiu de 34.º para 32.º, enquanto o Burkina Faso, cujo seleccionador é o português Paulo Duarte, ascendeu ainda mais, de 55.º para 44.º, enquanto Cabo Verde continua a ser o melhor dos países de expressão portuguesa, depois do Brasil, em 68.º lugar.