Rodolfo Ávila encerra primeira temporada no CTCC em Xangai  

O piloto português ainda tem possibilidades matemáticas de chegar ao título, mas assume como principal prioridade garantir que a Volkswagen consiga pelo menos um dos dois títulos ainda em disputa. Ávila espera uma corrida essencialmente táctica no regresso ao Circuito que acolhe o Grande Prémio da China de Fórmula 1.

A hipótese é remota, mas matematicamente possível: Rodolfo Ávila regressa este fim-de-semana ao Circuito Internacional de Xangai para a oitava e última etapa do Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC, a partir da sigla chinesa) e pode mesmo sagrar-se campeão caso a etapa da capital económica da República Popular da China lhe corra particularmente bem e não corra assim tão bem quanto isso a alguns dos seus principais adversários.

Ciente, no entanto, de que a conquista do título se afigura como pouco mais do que uma miragem, o piloto português, que corre com licença de Macau, elege como principal prioridade ajudar a formação pela qual compete – a SVW 333 Racing – a garantir os seus objectivos.

O Campeonato Chinês de Carros de Turismo visita o Circuito Internacional de Xangai – que acolhe o Grande Prémio da China de Fórmula 1 – pela segunda vez esta temporada. Na primeira visita da competição ao traçado da capital económica da China, no mês de Agosto, Rodolfo Ávila terminou as duas corridas que integram a quinta etapa do Campeonato num sexto e num décimo segundo lugar.

Na segunda corrida, e depois de um bom arranque, o Volkswagen Lamando do piloto português foi atingido pelo carro de um adversário quando rodava nos lugares da frente, recorda o piloto, de 30 anos, num comunicado enviado às redacções.

Para a derradeira etapa da prova, que vai decidir o nome do vencedor da edição de 2017 do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, Ávila compete com a viatura mais pesada, depois de na última ronda do Chinese Touring Car Championship ter conseguido assegurar o regresso ao pódio: “Vamos para a última corrida da temporada, onde vou tentar mais uma vez rodar nos lugares da frente. Devido aos bons resultados nas últimas corridas, o nosso carro vai estar mais pesado, o que nos vai dificultar um pouco a tarefa, mas vou dar o meu melhor, sublinhou Ávila.

Com os dois principais campeonatos – o de construtores e o de pilotos ainda por atribuir – a derradeira etapa da edição de 2017 do Campeonato Chinês de Carros de Turismo deverá ser ficar pautada por uma abordagem estratégica de equipas e pilotos ao Circuito de Xangai. Rodolfo Ávila diz-se preparado para sacrificar os seus interesses pessoais para que um qualquer um dos pilotos da SAIC Volkswagen se torne campeão: “A prioridade do fim-de-semana será sempre que um dos pilotos da SAIC Volkswagen se sagre campeão e qualquer um de nós os quatro ainda tem possibilidades matemáticas de ser campeão. Como não pontuei na última corrida, em Wuhan, as minhas hipóteses são muito limitadas, portanto o meu fim-de-semana irá muito provavelmente decorrer um pouco ao sabor da estratégia montada pela equipa”, explica o piloto.

As lides competitivas no Circuito Internacional de Xangai arrancam hoje, com duas sessões de treinos-livres. Amanhã, ao início da manhã, será realizada a sessão de qualificação, enquanto que a primeira corrida está agendada para as 15h20. A temporada de 2017 do Campeonato Chinês de Carros de Turismo encerra com uma segunda corrida de dez voltas às 13h10 de domingo.