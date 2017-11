Próximo encontro entre empresários chineses e lusófonos vai decorrer em Portugal

O próximo encontro de empresários entre a República Popular da China e países lusófonos deverá acontecer em Portugal “no segundo trimestre” do próximo ano, disse a administradora do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Gloria Batalha Ung, em declarações à comunicação social portuguesa.

A informação foi avançada pela responsável aos jornalistas, à margem do seminário “Cooperação no Comércio, Investimento e Capacidade Produtiva”, que decorreu esta semana na capital portuguesa, Lisboa: “Nesta altura estamos a discutir com a AICEP [Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal” as datas para “ver como podemos avançar”, disse Gloria Batalha Ung.

“Aguardamos pela definição da data”, mas “acho que vai ser no segundo trimestre do ano, Maio/Junho”, acrescentou a administradora.

De acordo com Gloria Batalha Ung, no próximo ano são esperados mais participantes, quer da parte de Portugal, quer da parte da República Popular da China China.

A responsável adiantou que se pretende, neste encontro, “cobrir mais sectores e interesses”, que vão desde o comércio electrónico, passam pela protecção do ambiente e tecnologia, além do comércio.

“Também o sector financeiro é uma hipótese” pois “estamos a criar um Centro de Serviços Financeiros para a China e para os países de língua portuguesa”, acrescentou a responsável pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau. Dado o rumo que a cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa está a tomar, no próximo encontro de empresários deverão marca presença também representantes do sector financeiro, adiantou Glória Batalha Ung: “Vamos convidar o sector financeiro para se juntar connosco desta vez” no encontro, explicou a administradora do IPIM.