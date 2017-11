Programa de recompensas da Suncity faz disparar volume de apostas VIP este ano  

Os grandes apostadores apostam e em troca recebem pontos que podem ser trocados por ofertas de luxo, desde relógios feito propositadamente para a promotora de jogo, até à participação num dos mais conhecidas competições automóveis da Austrália. Foi com este programa, lançado há já uma década, que o grupo Suncity conseguiu fazer crescer em 30 por cento o seu volume de apostas só este ano.

O programa de recompensas do maior promotor de jogo do território, no qual os apostadores recebem pontos pelas apostas que fazem e que podem depois trocar por ofertas de luxo, rendeu ao grupo Suncity um crescimento na ordem dos 30 por cento no volume de apostas desde o início do ano. O valor foi avançado por Alvin Chau, fundador e presidente da empresa, em entrevista à Bloomberg. O promotor disse ainda que espera um crescimento adicional de 20 por cento no próximo ano. O programa, de acordo com a mesma fonte, é especialmente direccionado para “chineses ricos que começam a regressar ao maior centro de jogo do mundo”. A aposta em domínios como as viagens e o entretenimento são tem por objectivo responder à “diversificação da economia” tal como é entendida pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau.

“O jogo é uma palavra muito sensível na China continental. O nosso negócio não é visto como o negocio ideal porque as nossas receitas de casinos são muito mais elevadas que os rendimentos de domínios que não estão relacionados com o jogo. É por isso que estamos a investir fortemente nos produtos de viagem para diluir a ênfase no jogo”, disse Alvin Chau, citado pela Bloomberg.

O programa de filiação foi criado pelo grupo Suncity logo após a sua fundação, há uma década. Através de um sistema de recompensas, os clientes recebem pontos cada vez que apostam. Esses pontos podem depois ser trocados por joalharia, pacotes de viagem ou mesmo por viagens em aviões privados ou estadias de luxo em hotéis.

Paralelamente ao programa de recompensas, a Suncity está também a apostar na organização de eventos e concertos. Segundo escreve a Bloomberg, em Maio, a promotora de jogo transportou clientes para uma festa em Manila depois de ter fretado vários aviões privados e, no início deste ano, mais de cinco mil clientes VIP vieram a Macau para um almoço de Primavera, por ocasião do 10º aniversário da empresa: “Nós não temos que esperar pela Semana Dourada para ter as receitas da Semana Dourada”, atirou o empresário.

De acordo com números avançados pela Bloomberg, o valor de apostas mensal dos jogadores VIP em Macau atingiu recentemente a cifra de 150 mil milhões de dólares de Hong Kong. Já a quota de mercado da Suncity, segundo valores avançados pela própria, corresponde a mais de 40 por cento do valor global angariado pelos promotores de jogo em Macau. Contudo, este crescimento poderá vir a ser ameaçado por um estreitamento das políticas pelos reguladores locais.

Através da Suncity Group Holdings Ltd., a operadora está também a explorar a oportunidade de entrar nos mercados do jogo do Vietname e do Japão. No entanto, os negócios da empresa em Macau estão separado das operações conduzidas pela empresa fora do território.