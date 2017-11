Produto Interno Bruto cresceu 6,1 por cento no terceiro trimestre

A economia do território cresceu 6,1 por cento, em termos reais, no terceiro trimestre do ano, comparativamente a igual período do ano passado, impulsionada pelo desempenho da indústria do jogo e do turismo.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), “a taxa de crescimento estreitou-se”, dado que no segundo trimestre tinha sido de 11,5 por cento, “principalmente devido à elevada base de comparação, pois no terceiro trimestre do ano anterior a economia tinha voltado a crescer”.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu principalmente devido ao aumento de 14,6 por cento das exportações de serviços. Estas foram impulsionadas pelas subidas homólogas de 18,4 por cento nas exportações de serviços de jogo e de 9,4% por cento das exportações de outros serviços turísticos, indicaram os Serviços de Estatística e Censos.

Já a procura interna “assinalou um significativo abrandamento, arrastado essencialmente pela retracção anual de 25,1 por cento no investimento, enquanto a despesa de consumo final do Governo e as importações de bens desciam 0,7 por cento e 6,8 por cento”.

A despesa de consumo privado subiu 0,5 por cento, e a despesa de consumo final das famílias aumentou 0,7 por cento no mercado local e 1,8 por cento no exterior.

O deflactor implícito do Produto Interno Bruto, que mede a variação global de preços, registou um crescimento anual de 2,8 por cento. As remunerações dos empregados aumentaram, por sua vez, 2 por cento.

A diminuição anual do investimento foi motivada por uma queda anual de 32,2 por cento no sector privado, “observando-se descidas de 35,7 por cento no investimento em construção privada e de 4,5 por cento no investimento em equipamento, devido à sucessiva conclusão de obras dos grandes empreendimentos turísticos e de entretenimento”.

Já o investimento no sector público “assinalou um brusco crescimento anual de 79,0 por cento, graças ao enorme investimento do governo em diversas obras de infra-estruturas, destacando-se os aumentos homólogos de 77 por cento no investimento em obras públicas e de 91,4 por cento no investimento em equipamento”.

No comércio de mercadorias, as importações de bens desceram 6,8 por cento “dada a lenta subida da despesa de consumo privado e a notória descida do investimento”, e as exportações subiram 18,9 por cento “em virtude do sólido aumento da procura externa”.