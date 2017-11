Primeiro berçário inclusivo do território criado no próximo ano

No próximo ano, a Região Administrativa Especial de Macau vai ficar dotada do seu primeiro berçário integrado. A notícia foi revelada ontem por Vong Yim Mui, directora do Instituto de Acção Social (IAS), à margem da inauguração do Centro de Serviços para Surdos, na zona do Fai Chi Kei. Segundo avançou a dirigente, o berçário será dirigido pelo organismo que encabeça em coordenação com a Caritas Macau. O espaço vai ficar localizado na zona do ZAPE e vai disponibilizar 12 vagas para crianças com necessidades educativas especiais.

“Apesar de considerarmos ser necessário tomar atenção [aos problemas de desenvolvimento] o mais cedo possível, as crianças dificilmente terão sio diagnosticadas com este problema com esta idade. O mais importante é que neste berçário sejamos capazes de perceber que tipo de distúrbios de desenvolvimento é que a criança tem para podermos avaliar as suas necessidades”, considerou a responsável.

Em relação aos funcionários que irão trabalhar nesta creche, Vong Yim Mui avançou que não vai proceder à contratação de pessoal especializado. A dirigente esclareceu que o Instituto de Acção Social vai dar a formação necessária a funcionários que já trabalham para o organismo para que tenham as apetências necessárias para desempenhar as funções exigidas na futura creche inclusiva: “Nós achamos [que este berçário] não vai necessitar de muitos funcionários. Nós já temos os nossos trabalhadores, agora só temos de melhorar ao nível da formação e dar mais atenção a estas crianças com necessidades educativas especiais”, disse.

Nos últimos anos, recordou a directora do Instituto de Acção Social, o Governo tem aumentado os serviços para crianças com necessidades educativas especiais. Vong Yim Mui disse que o Executivo espera que mais berçários possam oferecer este tipo de serviços e cuidados. Contudo, admitiu a dirigente que nem todos os berçários têm capacidade para oferecer este tipo de serviços.

