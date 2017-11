Orquestra de Macau despede-se de 2017 com concerto ao estilo de Viena

É uma tradição na capital da Áustria e começa também a ganhar foros de tradição no território. A Orquestra de Macau sobe ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural (CCM) para o concerto anual de Ano Novo “Estrelas em Viena”. O espectáculo está marcado para as 20 horas de 30 de Dezembro e os bilhetes para a segunda edição da iniciativa – que se inspira no Concerto de Ano Novo da Filarmónica de Viena e se tornou uma tradição um pouco por todo o mundo – já estão à venda na Bilheteira Online de Macau.

A Orquestra de Macau, que este ano vai actuar sob a batuta do maestro alemão Johannes Fritzsch, associa-se à soprano Yuanming Song para oferecer ao público do território o “Som de Viena”: “Com melodias radiantes, o concerto terá lugar num ambiente repleto de decorações festivas que permitirá ao público sentir-se como se estivesse num concerto em Viena”, escreve o Instituto Cultural em comunicado.

O programa não integra apenas peças do repertório tradicional vienense de Ano Novo, mas também trechos de óperas de Piotr Ilyich Tchaikovsky e de Emmerich Kálmán.

Os bilhetes para o concerto “Estrelas em Viena – Concerto de Ano Novo” encontram-se à venda com preços que oscilam entre as 150 e as 400 patacas. Os portadores de cartões de crédito do Banco da China poderão usufruir de um desconto de 30 por cento na compra de ingressos.

A Orquestra de Macau actua, de resto, amanhã na Igreja de São Domingos. O templo, situado nas imediações do Largo do Senado, acolhe um concerto dirigido pelo maestro Francis Kan em que é abordada o reportório de Felix Mendelssohn relacionado com a Escócia. Na Igreja de São Domingos poderão ser escutados trechos de obras como “Abertura das Hébridas” e a Sinfonia N.º 3 “Escocesa”.

O compositor, “com uma inclinação clássica para o período romântico, combina a tradição clássica com o romantismo, criando obras que demonstram sólidas aptidões de composição e um sentido inovador em sintonia com o zeitgeist ou ‘espírito do tempo’. As suas extensas viagens e actuações por toda a Europa contribuíram para os retratos poéticos nas suas composições, uma das suas características musicais mais conhecidas”, explica a Orquestra de Macau na sua plataforma electrónica.