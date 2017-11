Melco Resorts anuncia nome da vencedora do estágio Dare to Dream 2017  

A Melco Resorts & Entertainment Limited anunciou ontem que Ella Lei foi a designer vencedora do estágio Dare to Dream 2017, que terá lugar durante um mês no estúdio do designer de moda Barney Cheng, na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

“O programa faz parte da série Dare to Dream da Melco lançada em 2012, com o objectivo primordial de inspirar e nutrir talentos na arte e na inovação, incentivando os criadores aspirantes a desencadear todo seu potencial ‘ousando sonhar’”, pode ler-se no comunicado remetido pela concessionária de jogo às redacções.

“Na minha opinião, é extremamente importante que estudantes de design de moda sejam expostos ao funcionamento da indústria; aprendendo processos e logística de design e produção de moda”, referiu Barney Cheng, citado na mesma nota.