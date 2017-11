Meia centena de agências de viagens do Continente participaram em workshop promovido pela APAVT

O primeiro dia do 43º Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) atraiu a Macau cerca de meia centena de agências de viagens da República Popular da China, interessadas em dinamizar o mercado ‘outbound’ e ‘inbound’ entre os dois países e ainda o continente europeu . As empresas participaram no workshop “China-Portugal”, um encontro de negócios entre operadores do sector de diversas regiões da China Continental e ‘players’ portugueses, conduzido pela coordenadora do Turismo de Portugal no Continente, Inês Almeida Garrett.

+“O workshop junta operadores de várias cidades do Interior da China com profissionais de turismo portugueses. É uma oportunidade significativa para os dois lados explorarem possibilidades de negócios e tirarem partido da aproximação que Macau proporciona entre operadores chineses e portugueses”, disse o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, no discurso que proferiu na cerimónia de inauguração do evento. As empresas são oriundas de cidades como Pequim, Guangzhou, Xiamen ou Haikou.

A actividade, que integra o programa de cinco dias da reunião magna da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, contou ainda com a participação de um contingente de agências de Macau, “com as três partes a explorarem oportunidades de negócios num contexto de turismo multi-destinos”.

As empresas participantes no workshop tiveram “oportunidade de falar directamente, estabelecer contactos e possivelmente negócios”, apontou a directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Sena Fernandes.

“O último congresso da APAVT em Macau já foi há nove anos, por isso é uma boa altura para eles terem a oportunidade para explorarem Macau porque durante esses nove anos abriram novas infra-estruturas e também temos a Ponte [Hong Kong-Zhuhai-Macau] quase em operação. Esperamos muito em breve. Por isso, é boa altura para terem outra ideia de Macau e também para conseguir usar Macau como uma plataforma”, defendeu Senna Fernandes, em declarações ao PONTO FINAL. J.F.