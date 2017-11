Mais de 500 milhões de chineses utilizam o telemóvel para fazer pagamentos

Mais de 500 milhões de chineses recorrem ao telemóvel para fazer pagamentos, de acordo com dados da firma Ant Financial, num fenómeno que está a levar ao desaparecimento das moedas e notas nas principais cidades da China.

Segundo uma estimativa daquela empresa, que detém a Alipay – uma das plataformas de pagamentos digitais mais utilizadas no país – o número de pessoas que utiliza pagamentos móveis na China superou os 520 milhões.

De acordo com o Banco do Povo Chinês (banco central), os bancos do país processaram 8.600 milhões de pagamentos através de dispositivos móveis, no segundo trimestre deste ano, um aumento de 40,5 por cento, face ao mesmo período do ano passado.

A instituição indica que, no total, o valor despendido através de pagamentos móveis aumentou 33,8 por cento, para 39,2 biliões de yuan.

A difusão ímpar dos pagamentos móveis na República Popular da China tornou o dinheiro vivo em algo obsoleto nas grandes cidades do país e está a inspirar novos modelos de negócio.

Segundo um relatório produzido conjuntamente pela ‘gigante’ chinesa da Internet Tencent, a Universidade Renmin da China e a empresa de estudos de mercado Ipsos, 84 por cento dos chineses dizem sentirem-se “confortáveis” em sair de casa sem dinheiro vivo.