Maçonaria em Macau: Da filantropia discreta às páginas na Internet  

Defende Arnaldo Gonçalves que o desconhecimento da maçonaria em Macau se deve a um desinteresse por parte de quem vive no território. Aliado a este factor surge o já conhecido véu de secretismo que acentua tradicionalmente percepções turvas que se estendem a factos históricos. O académico, que esta tarde profere, na Livraria Portuguesa, uma palestra sobre os 300 anos da Grande Loja de Londres, e o historiador João Guedes apresentaram ao PONTO FINAL as suas perspectivas históricas acerca da presença maçónica em Macau e suas origens. Afinal, a Grande Loja de Inglaterra teve ou não influência em Macau? E Sun Yat-Sen, foi maçom?

Desde o seu período fundacional que a maçonaria se encontra envolta numa nuvem de mistério e secretismo, condições que são vistas pelos membros da organização como necessárias à prática dos ritos que a ela estão vinculados. Entendida ainda como uma sociedade secreta, cuja pertença os seus membros não revelam com facilidade, a maçonaria, contudo, tem vindo gradualmente a abrir-se e já não é invulgar encontrar maçons assumidos. Ainda esta quarta-feira, Fernando Lima, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano (GOL) – uma das obediências existentes em Portugal – esteve reunido com Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, a quem apresentou os seus cumprimentos. Lima derrotou José Adelino Maltez nas eleições para grão-mestre do GOL que, em Março último, numa entrevista à TSF, defendeu “que se acabe com alguns secretismos”.

Em Macau a história ainda é outra. Aliado à habitual confidencialidade que envolve a maçonaria, o território experimenta também o que o especialista em relações internacionais e ciência política Arnaldo Gonçalves diz ser um desinteresse por parte das pessoas: “Acho que este não é um assunto que tenha tido interesse em Macau. A maior parte das pessoas não sabe [que a maçonaria está presente em Macau], mesmo na comunidade portuguesa não acredito que haja muitas pessoas que tenham essa noção”, considerou o analista em declarações ao PONTO FINAL.

Um tal factor contribui não só para um desconhecimento por parte da população em geral mas também para algumas ideias contraditórias entre quem se dedica a estudar este assunto. Se por um lado Arnaldo Gonçalves é peremptório a afirmar que “a Grande Loja de Inglaterra nunca teve tutela sobre a maçonaria em Macau”, por outro, o historiador João Guedes afirma que “a maçonaria entra aqui pela Grande Loja de Inglaterra”.

As incertezas arrastam-se pelos séculos e, chegando à actualidade, Gonçalves diz ter ideia que a Loja Luz do Oriente, vinculada à Grande Loja Regular de Portugal – cujo grão-mestre, Júlio Meirinhos, esteve esta semana de passagem pelo território – já “não funciona”. João Guedes diz que esta é uma das duas lojas em Macau, sendo que a outra está vinculada ao GOL. Ao PONTO FINAL, o historiador explicou que existe uma terceira loja, a Sino-Lusitana, “formada por luso-descendentes que vivem em Hong Kong”. De acordo com a página electrónica da Grande Loja Provincial do Extremo Oriente, a Loja Sino-Lusitana foi criada a 2 de Junho de 1988 “para reunir em Hong Kong ou Macau”.

A DICOTOMIA PORTUGUESA-INGLESA

Arnaldo Gonçalves, que hoje vai proferir, pelas 18h30, uma palestra na Livraria Portuguesa, acerca dos 300 anos da Grande Loja de Londres, avança com uma “explicação histórica” para o desconhecimento do “mundo profano” acerca dos ritos e tradições que regulam as ordens maçónicas. Enquanto que “a maçonaria sempre foi um bocado praticada a portas abertas pela maçonaria inglesa”, já em Macau, “a maçonaria sempre foi escondida”: “Mesmo as pessoas que se presume que são maçons escondem essa qualidade”, frisou.

João Guedes reitera esta ideia ao frisar que a maçonaria inglesa “é muito mais aberta” e “nasceu com o Estado”. Em oposição, “a maçonaria portuguesa sempre foi muito mais fechada, muito mais secreta”: “Tanto mais que depois é ilegalizada por Salazar e durante 40 anos fica na clandestinidade”, sublinhou.

Seria esta proibição da maçonaria durante o Estado Novo que conduziria ao encerramento da Loja Luís de Camões, vinculada ao GOL, em Macau e à qual pertenceram nomes como Camilo Pessanha e “muitos dos governadores do século XX”: “Eles eram todos maçons naquela altura do Camilo Pessanha. O reitor do liceu era maçom, o Constância José da Silva que era dono de vários jornais. Mas era tudo secreto, ninguém se pronunciava. Até ao tempo do Rosa Duque, que foi um jornalista que durante muitos anos teve aqui vários jornais e que foi um alto grau da maçonaria, numa altura vem para as páginas do jornal e assume-se como maçom”, contou o historiador.

A diferença nos modos de vivência da maçonaria portuguesa e inglesa assume provavelmente a sua faceta mais visível nas obrigações filantrópicas subordinadas a ambas. Diz Arnaldo Gonçalves que, em Macau, este lado das lojas maçónicas “não é visível, até porque faz parte um pouco do segredo ou da descrição porque cada loja é que escolhe a entidade em benefício da qual faz a oferta”: “Se uma loja daqui oferecer um donativo à Cruz Vermelha com certeza que não aparece depois nos registos”, atirou. Por outro lado, explicou João Guedes, “em Hong Kong é visível”: “Eles anunciam quando fazem doações a hospitais. Aqui nunca vi nenhum anúncio da maçonaria nessas questões da filantropia”, disse o investigador.

SUN YAT-SEN, O MAÇOM?

As divergências entre os dois analistas regressam quando questionados acerca do envolvimento de Sun Yat-Sen, primeiro presidente da República da China, no movimento maçonico. Em Macau, existe aparentemente uma loja com o nome de Sun Yat-Sen que, de acordo com a sua página de Facebook, “funciona em inglês e tem nativos de países tão diferentes como Inglaterra, Portugal, Nova Zelândia, Filipinas, Austrália, Espanha, Estados Unidos e Brasil”. Quanto às efectivas ligações da personalidade que cunhou o nome desta loja à maçonaria, Arnaldo Gonçalves diz que “se costuma dizer que foi iniciado maçom na idade adulta”: “Em Macau, que se conheça, foi o único chinês que se saiba que foi membro da maçonaria”, apontou.

Por sua vez, João Guedes apresenta uma explicação mais detalhada e que coloca Sun Yat-Sen numa “associação secreta” conhecida por maçonaria mas sim a chinesa e não a ocidental. Contudo, o historiador não coloca de parte a possibilidade de o primeiro presidente da República da China ter tido ligações à maçonaria inglesa: “Não se sabe se ele foi maçom mas pode ter tido ligações à maçonaria inglesa já que o professor dele, de quem ele era muito amigo, era o doutor James Cantlie que era um importante maçom de uma loja de Hong Kong”, explicou.

E é Sun Yat-Sen a única individualidade chinesa de renome com laços conhecidos à maçonaria? Arnaldo Gonçalves acredita que em Macau, sim. Já João Guedes explica que “os chineses só começaram a entrar na maçonaria em 1905, 1910, antes disso não podiam entrar”: “O primeiro até é um tipo chinês de Hong Kong que creio que é médico ou comerciante”, refere. E actualmente? “Em Hong Kong a esmagadora maioria da maçonaria é chinesa. Se vires na página da maçonaria de Hong Kong eles têm lá os nomes todos e são quase todos chineses”.

DA FILANTROPIA AO TRÁFICO DE INFLUÊNCIAS

É quase imediata a associação entre a maçonaria e a vida política que pode, por vezes, remeter para o tráfico de influências. Recorde-se, por exemplo, o caso da Universidade Moderna, mandada encerrar pelo Governo de Portugal em 2008 depois de, nos anos 90, alguns dos seus dirigentes terem estado envolvidos numa acesa polémica. Contudo, João Guedes relembrou que “a questão da corrupção na maçonaria é uma coisa muito recente em Portugal”: “Mesmo em Portugal a questão da corrupção nunca se pôs na maçonaria, só recentemente por causa de uns casos [como] a questão da Universidade Moderna. As acusações de corrupção são da história moderna”, reiterou.

E em Macau? Uma vez que, como explicou Arnaldo Gonçalves, até 1999, “parte dos quadros da loja dependente do Grande Oriente Lusitano pertenciam à administração pública”, esta questão também ressurgiu? “Durante o tempo em que lá andei [na administração pública], nunca me apercebi quem era maçom”, respondeu. “Só a posteriori é que se apercebeu que há pessoas que são reputadamente maçons. Na comunidade macaense há pessoas que estão associadas à maçonaria ou que se presume que são maçons mas dentro da administração portuguesa isso não se sabia por isso eu acho que isso nunca teve um grande papel”, reiterou.