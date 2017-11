Macau vai dirigir rede externa do Grupo Global Media

A novidade é avançada por Paulo Rego, novo vice-presidente do Conselho de Administração do grupo Global Media. O ainda director do semanário “Plataforma” diz que o proprietário de títulos como o Diário de Notícias ou a TSF quer criar uma rede externa abrangente, coordenada a partir de Macau. Para além de um acordo com o “Plataforma”, a Global Media deverá assinar ainda uma outra parceria estratégia no território, revelou Paulo Rego.

O novo vice-presidente da Global Media, Paulo Rego, adiantou na quarta-feira à agência Lusa que Macau vai dirigir a rede externa do grupo, cuja ambição é conquistar quotas de mercado nas áreas digitais e no espaço económico que representa a língua portuguesa.

“A Global Media abre juridicamente em Macau e faz um acordo estratégico de parceria com o Plataforma”, disse à Lusa o ainda director do semanário bilingue.

Paulo Rego disse ainda que o grupo – que inclui entre outros o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias e a rádio TSF – vai assinar outra parceria estratégica no território, mas escusou-se a adiantar pormenores: “A Global Media tem a ambição de montar uma rede externa e tem a ambição de crescer para a economia da língua” portuguesa, com mais de 250 milhões de falantes em todos os continentes, acrescentou o vice-presidente do conselho de administração do grupo de comunicação social português.

É esta a visão que interessa ao empresário de Macau Kevin Ho, um dos três accionistas do grupo KNJ que adquiriu 30 por cento da Global Media a 17 de Outubro, e por isso o centro da rede externa da Global Media vai ser montado na RAEM. Portugal não conseguiu encontrar relações de parceria com o mundo lusófono eficazes e consistentes, considerou Paulo Rego.

Para o ainda director do semanário “Plataforma”, esta é uma força que a República Popular da China percebe melhor que Portugal. Além da expansão do grupo para novos mercados na sua geografia natural, o responsável apontou a necessidade de um novo modelo de negócio, apoiado na migração para o digital:

“A requalificação da Global Media passa, obrigatoriamente por uma profunda migração para a produção de conteúdos digitais”, afirmou.

Paulo Rego acrescentou que a criação de valor desses conteúdos é agora a principal preocupação: “É preciso proteger o jornalismo, encontrando formas de o pagar”, disse. A rede externa é uma das âncoras do projecto, que permitirá a expansão de um mercado com muitas limitações, o português, para um de 250 milhões de pessoas e de relações institucionais com vários Estados, no âmbito da Lusofonia: “Temos naturalmente oportunidades de fazer muitas coisas que não se podem fazer em Portugal”, reiterou.

Accionista de 23,36 por cento do capital da agência Lusa, o novo administrador da Global Media afirmou estar interessado em que a agência noticiosa recupere “aquilo que devia ser”: o “centro da revolução multimédia” no país e “da internacionalização dos conteúdos em português”.

Como accionista, a Global Media tem todo o interesse em ajudar a Lusa a desenvolver-se, afirmou: “Não pretendemos imiscuir-nos na gestão da Lusa e pretendemos dizer isto em público e privado todos os dias”, sublinhou.

Em declarações ao portal Macau News Agency na terça-feira, Kevin Ho afirmou que a expansão para os países de língua portuguesa fazia parte dos planos: “Gostávamos de trabalhar com a Lusa de forma complementar e partir para diferentes países lusófonos”, disse o empresário.