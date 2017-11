Macau recebeu 2,8 milhões de visitantes durante o mês de Outubro

Durante o mês passado, chegaram a Macau 2,888,716 visitantes, número que representa um crescimento de 16,2 por cento em termos mensais e de 7,9 por cento em termos homólogos anuais. Os feriados prolongados para celebrar a Implantação da República Popular da China e o Festival do Bolo Lunar foram as razões que levaram ao aumento, revelou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No mês de Outubro, o organismo da conta da entrada em Macau de 1,471,036 turistas e 1,417,680 excursionistas, verificando-se acréscimos de 7,3 por cento e de 8,4 por cento nestes domínios, em termos anuais.

Em Outubro, entraram no território 2,058,530 visitantes oriundos da República Popular da China, verificando-se uma subida homóloga de 12,8 por cento. Este visitantes eram provenientes, essencialmente, da província de Guangdong, de Hunan e de Fujian.

No mês passado, subiu significativamente o número de visitantes da República da Coreia do Sul (mais 54,5 por cento em termos anuais), porém desceram os de Hong Kong e de Taiwan. Estados Unidos da América, Austrália, Canadá e Reino Unido fazem parte do leque de países cujo número de visitantes caiu em termos anuais.

Nos dez primeiros meses deste ano entraram em Macau 26,723,755 visitantes, isto é, mais 4,6 por cento, face ao período homólogo de 2016. Registaram-se 14,107,764 turistas e 12,615,991 excursionistas, verificando-se variações de mais 10,4 por cento e menos 1,2 por cento, respectivamente, em termos anuais.