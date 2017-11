Macau International Start-Up Week estreia-se hoje com vínculo à lusofonia  

Entre os cerca de 60 oradores que integram o painel de conferências da 1.ª Macau International Start-Up Week, que decorre entre hoje e domingo, estão Nuno Vargas e João Trigo da Rosa. O certame apresenta uma óbvia ligação ao empreendedorismo português, que em anos recentes conheceu um forte impulso com o fenómeno Web Summit. Uma escolha de Manuel Correia da Silva, que na edição inaugural do evento assume a curadoria dos oradores.

Sílvia Gonçalves

Arranca hoje no Centro de Convenções do Venetian a edição inaugural da Macau International Start-Up Week. Manuel Correia da Silva, que assume, no âmbito das conferências que se estendem ao longo dos três dias, a curadoria dos oradores, deu a conhecer ao PONTO FINAL um evento que pretende impulsionar o empreendedorismo local e a criação no território de um “ecossistema de start-ups”. De Portugal, conta o designer, chegam os empreendedores Nuno Vargas e João Trigo da Rosa, que integram um painel de quase 60 palestrantes do território , mas também da República Popular da China e de Hong Kong.

“O que se vai discutir é exactamente a capacidade de Macau poder ter, ou de que maneira é que pode ter, um ecossistema de start-ups ligado ao empreendedorismo. Sendo que é agora que Macau está a dar os primeiros passos, e este evento é um exemplo disso, é a prova disso”, salienta Manuel Correia da Silva. O designer, fundador do festival This is My City e do Lines Lab, descreve um evento que procura alavancar um movimento que arrisca os primeiros passos: “É um evento organizado pelo IPIM [Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau], pelos Serviços de Economia e um grupo de associações locais. Uma iniciativa do Governo de Macau para impulsionar o empreendedorismo e a criação de um ecossistema, como se chama agora, para o empreendedorismo em Macau”.

A Manuel Silva coube estabelecer a ligação com a dimensão do empreendedorismo em Portugal, que nos últimos anos se apresenta em movimento ascendente: “A minha curadoria foi no sentido de trazer um grupo de oradores com experiência lá fora, em particular em Portugal, por causa do fenómeno que também tem sido o empreendedorismo em Portugal, culminando com o congresso mundial de start-ups que é o fenómeno Web Summit. E de Hong Kong, que é nosso vizinho e tem uma história mais longa e bastante mais madura nesta área”, refere.

No programa, extenso, de conferências e workshops, a presença da academia e das universidades como centros de incubação é determinante, explica o curador: “Vamos tocar em várias facetas deste ecossistema, desde o financiamento à parte mais académica, porque muitas start-ups começam dentro das próprias universidades. Vamos focar o papel das universidades nisso, o papel do próprio Governo. E por isso vamos tocar nas bases desse ecossistema e tentar perceber de que maneira é que Macau pode ter alguma coisa a dizer, com as suas próprias características”.

Manuel Silva explica ainda porque razão decidiu trazer ao território oradores como Nuno Vargas e João Trigo da Rosa: “Vem o Nuno Vargas e o João Trigo da Rosa. Eles são ‘keynote speakers’, vão abrir a conferência. O João Trigo da Rosa é presidente da Portugal Business Angels Association. O Nuno Vargas faz ‘mentoring’, é mentor, também trabalha com fundos de investimento em start-ups, e é uma pessoa que tem um conhecimento forte de Portugal mas também da Califórnia, do Silicon Valley”,

E como acolheu o designer o convite para a assumir a curadoria do evento? “Eu tenho a minha própria start-up. Eu sempre geri também os meus próprios negócios, um trabalho que agora se chama de empreendedor, de construir os meus próprios negócios e projectos, como o This is My City, a Lines Lab. Eu fiz um processo de aceleração da minha start-up em Hong Kong, que me deu acesso a uma ‘network’ grande de pessoas que estão ligadas a este movimento em Hong Kong”. Mas também pelo vínculo ao mundo lusófono, salienta: “E porque havia igualmente o interesse de incluir aqui esta ligação à lusofonia e a Portugal, por causa do fenómeno Web Summit. E eu conheci estas pessoas em Portugal, que estavam ligadas a este universo”, remata Correia da Silva.