LAG: Hato de novo sob as luzes da ribalta

Foto: Eduardo Martins;

A atribuição de apoios por causa do tufão Hato voltou a estar em discussão no hemiciclo. O deputado Zheng Anting começou por congratular o Governo devido aos apoios financeiros concedidos, embora com algumas dúvidas sobre os prejuízos causados a automóveis: “Se uma pessoa compra um carro e este foi danificado pelas inundações, não é possível obter o subsídio sem entregar o carro para abate. Haverá uma medida especifica?”, questionou.

Pereira Coutinho considera que o Governo “deve assumir certas responsabilidades”, lembrando também que cerca de cinco mil veículos foram danificados pelo tufão: “Um vidro [partido] de uma casa tem direito a indemnização, mas de um carro não”, referiu.

Porém, Lionel Leong remeteu uma resposta futura para Chui Sai On, lembrando ainda que “a DSAT é o departamento responsável pelas politicas de trânsito”, deixando em aberto a possibilidade de discutir o assunto com o organismo.