  LAG: Deputados pedem mais apoios para as PME e comércio tradicional  

O deputado Ng Kuok Cheong defendeu ontem, uma vez mais, a importância de haver um ajustamento no salário mínimo, lembrando a discrepância que existe no Produto Interno Bruto de Macau relativamente a outras regiões. No entender do deputado, o valor do salário “é muito baixo” se for feita uma análise comparativa com outras regiões, o que acaba por prejudicar também as Pequenas e Médias Empresas (PME): “As PME em Macau não sobrevivem, é preciso haver um ajustamento. O aumento do salário mínimo vai trazer pressões para as PME mas penso que deve haver um mecanismo de transição”, apontou.

Já Zheng Anting considera que o Executivo poderia ajudar as pequenas e médias empresas, mas também as lojas antigas e o comércio tradicional que ainda existe no território: “Estamos a ver que as operadoras de jogo têm receitas financeiras, será que podem atribuir parte desses recursos para essas lojas antigas? Isto é ajudar directamente essas lojas típicas, porque muitos turistas só vão visitar os casinos e não há muitos que visitam bairros antigos. Se calhar, uma loja antiga típica poderia abrir um estabelecimento no complexo dos casinos, caso contrário estas lojas estão condenadas a desaparecer”, lamentou.

Na sua intervenção, o deputado Kou Hoi In salientou a importância de se criar “um bom ambiente comercial” para as pequenas e médias empresas, ponderando os respectivos direitos e deveres: “O mais importante é criar um bom ambiente de comércio, senão não temos uma progressão no desenvolvimento, temos que aumentar a qualidade de serviços”, referiu.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, abordou o assunto com algumas cautela, referindo, contudo, que tem havido um maior apoio das operadoras a estas empresas: “No terceiro trimestre, o valor foi de 8,8 mil milhões de patacas, com um aumento de 1,2 mil milhões comparando com o período homólogo. O sector do jogo está a apoiar as PME e a adquirir os seus produtos”, disse Leong, sublinhando o “impacto positivo” entre a cooperação do sector do jogo e as PME’s.