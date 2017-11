Instituto do Desporto organiza provas de selecção para várias modalidades

Depois do ténis de mesa e do karaté, o ténis, o futebol, o squash, o bowling e as artes marciais. O Instituto do Desporto vai organizar no fim-de-semana, por intermédio das Escolas Desportivas que tutela, provas de admissão e de captação de talentos dirigidas para crianças e jovens e tendo em vista um plano de formação desportiva com início a 6 de Janeiro do próximo ano e término a 31 de Dezembro. As provas de captação decorrem, dependendo da modalidade, em locais tão distintos como o Centro Desportivo Olímpico, o Centro de Bowling ou a Academia de Ténis do Cotai.

