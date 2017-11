Incêndios: APAVT cria portal electrónico para apoiar o turismo da região Centro

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) vai lançar até ao final do ano o portal electrónico “Centro das atenções”, uma nova plataforma que se propõe contribuir para trabalhos de recuperação do sector do turismo na Região Centro de Portugal, afectada gravemente pelos incêndios de grandes dimensões que deflagraram em Junho e em Outubro. O anúncio foi feito pelo presidente do organismo, Pedro Costa Ferreira, na cerimónia de abertura do 43º Congresso Nacional da APAVT, que ontem teve início no território: “A ideia é ir dinamizando a oferta e ir explicando a todos os profissionais de turismo e aos consumidores em geral que apesar de tudo o que aconteceu, a região Centro tem ainda imensa oferta incólume e que agora para que a recuperação se proceda temos todos de ajudar levando lá turistas, fazendo as nossas reuniões cooperativas lá, etc. O site será uma montra onde se tornará visível toda esta relação e sobretudo toda a oferta que se mantém activa e capaz de corresponder aos consumidores”, explicou o dirigente aos jornalistas.

A APAVT construiu integralmente o novo portal electrónico e custeará integralmente a sua dinamização: “Durante pelo menos o próximo ano manteremos vivo este site onde em conjunto com o Turismo do Centro, chamaremos à atenção para todas as oportunidades que se mantêm inalteradas na região”, garantiu Costa Ferreira. J.F.