Incêndio nos arredores de Taipé fez nove mortos

Nove pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na sequência de um incêndio, ocorrido na noite de quarta-feira, num edifício de apartamentos em Taiwan, informou esta quinta-feira a polícia formosina, que não descarta a hipótese de fogo posto.

O incêndio deflagrou num bloco de pequenos apartamentos com divisões de madeira, no qual residiam sobretudo operários da construção civil estrangeiros, situado no popular distrito de Zhonge, em Nova Taipé, de acordo com o Serviço Nacional de Bombeiros de Taiwan.

Quando os bombeiros conseguiram extinguir as chamas, ao fim de uma hora de combate, descobriram dois corpos carbonizados. As restantes vítimas foram transportadas para um hospital nas imediações, mas sete acabaram por falecer devido a queimaduras ou a complicações de natureza respiratório.

Imagens de uma câmara de videovigilância observadas pela polícia mostram um cidadão chinês, de ascendência birmanesa, de 49 anos, identificado como Li Kuo-hui, a lançar garrafas de plástico com uma substância inflamável na escadaria do quarto piso e a atear-lhes, de seguida, fogo.

Após ter sido interrogado, o suspeito confessou ter tido uma altercação com um colega do quarto andar. A polícia afirmou suspeitar por isso que tenha provocado o incêndio por vingança premeditada, já que enchera as garrafas de plástico numa gasolineira dias antes.

O suspeito, que foi detido, tem antecedentes criminais por outros dois casos de fogo posto no ano passado, de acordo com as força de segurança formosinas.