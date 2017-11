O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) vai remover amanhã três árvores que se encontram em potencial risco de partir. As árvores estão localizadas na Avenida de D. João IV e na Rua do Dr. Pedro José Lobo. Ao mesmo tempo o organismo vai também podar as árvores com ramos danificados localizadas nas mesmas artérias. O IACM alerta o público para as alterações temporárias à circulação neste dia.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...