Hóspedes chineses em Portugal crescem 40 por cento, para os 191 mil

Fotografia: Eduardo Martins;

O número de hóspedes chineses em Portugal cresceu 40 por cento para 191 mil nos primeiros nove meses do ano, face ao período homólogo, adiantou a secretária de Estado do Turismo de Portugal, acrescentando que o ritmo é para manter.

Questionada à margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que começou ontem no território, sobre as perspectivas de novas ligações para a Ásia, Ana Mendes Godinho afirmou que este ano já se conseguiu “uma vitória histórica, que foi conseguir um voo directo entre Lisboa e Pequim”, uma “conquista enorme”, que teve uma “demonstração clara do crescimento do mercado chinês” em Portugal.

“Neste momento, há um crescimento histórico. De Janeiro a Setembro recebemos cerca de 191 mil hóspedes chineses, mais 40 por cento do que no período homólogo”, afirmou aos jornalistas, à margem da sessão inaugural da reunião magna dos agentes de viagens portugueses.

A secretária de Estado do Turismo disse que no ano passado este crescimento já tinha sido de 18 por cento. Sobre o actual objectivo, afirmou: “É manter este nível deste ano, que é um valor fantástico”.

Os turistas chineses que chegam a Portugal “procuram história, cultura, gastronomia, segurança e experiências diferentes”, adiantou ainda a secretária de Estado: “Ou seja, cada vez mais, estamos a promover também o destino Península Ibérica, fazendo uma promoção conjunta, passando a mensagem de que indo à Península Ibérica têm oportunidade de conhecer dois países completamente diferentes, com experiências completamente diferentes e com a vantagem acrescida que é o voo directo, que permite que entrem ou saiam via Portugal”, acrescentou.

E sobre este voo directo, sublinhou ainda que este “muda completamente o paradigma da operação”, porque Portugal deixa de “estar completamente dependente da entrada e saída dos aeroportos em Espanha”. “As operações podem ser feitas de uma forma muito mais equilibrada com a divisão entre os dias em Portugal em Espanha”, concluiu.

O 43.º Congresso Nacional da APAVT arrancou ontem no território, contando com mais de 700 congressistas, 650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.

Este número de congressistas é “a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as expectativas”, disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação a suspender inscrições.