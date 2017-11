Governo quer criar centro vocacional de culinária  

O subdirector da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Lou Pak Sang, revelou, durante o programa “Fórum Macau” da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que o Governo pretende criar um centro vocacional para a área da culinária destinado a estudantes do ensino secundário. De acordo com informações veiculadas pela Ou Mun Tin Toi, o Executivo até já sabe onde vai instalar a nova unidade de ensino direccionada para a gastronomia: será na parcela de terreno “CN6A”, localizada em Seac Pai Van, onde vai funcionar também um centro de exames vocacionais.

Segundo referiu Lou Pak Sang, actualmente Macau conta com uma dezena de escolas que oferecem cursos vocacionais, das quais apenas três são exclusivamente dedicadas a esta modalidade de ensino. O facto de estes estabelecimentos de ensino não atraírem muitos alunos deve-se à mentalidade dos pais, no entender do dirigente.