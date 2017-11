Governo poderá vir a disponibilizar tradutores de linguagem gestual nos serviços públicos

Macau tem actualmente cerca de 2,500 pessoas a quem são reconhecidas incapacidades auditivas e cerca de duas dezenas de tradutores de linguagem gestual ao serviço dos vários canais de televisão do território. O Governo espera adicionar tradução para linguagem gestual nos serviços públicos. A iniciativa está, no entanto, dependente da disponibilidade dos recursos humanos.

Elisa Gao

A Associação de Surdos de Macau reabriu ontem o seu centro de serviços para deficientes auditivos, agora situado na Avenida Marginal do Lam Mau. As novas instalações do organismo vão disponibilizar serviços de tradução e interpretação de linguagem gestual, 24h por dia, para vídeos, serviços de acção social ou serviços de indicação de emprego.

A associação tem actualmente meio milhar de membros registados, aos quais oferece cursos de formação em domínios como as finanças, arte ou até canto, através de linguagem gestual. O organismo fomenta ainda a prática de actividades desportivas entre os seus associados, com a promoção regular de exercícios colectivos de tai chi. A Associação de Surdos de Macau disponibiliza ainda certificados de formação para quem tenha interesse em aprender linguagem gestual.

Lou Weng Hang, presidente da colectividade, explicou esta quinta-feira que, com o aumento do número de pessoas que ensurdecem tardiamente – fenómeno que tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos – mais de metade dos que recorrem aos serviços providenciados pela Associação comunicam através de linguagem verbal, ainda que se vejam obrigados a recorrer a aparelhos auxiliares.

Presente na inauguração das novas instalações da Associação de Surdos de Macau, a directora do Instituto de Acção Social (IAS), Vong Im Mui, lembrou que há cerca de 2,500 pessoas com problemas auditivos referenciadas pelo organismo que lidera. Os deficientes auditivos são, de resto, cerca de 20 por cento do total de titulares do cartão de registo de avaliação de deficiência.

Questionada sobre se o Governo pretende disponibilizar tradutores de linguagem gestual nos serviços públicos, Vong Im Mui mostrou-se aberta à possibilidade, mas lembrou que um tal aspecto está dependente dos recursos humanos existentes: “Temos cerca de 20 tradutores de linguagem gestual actualmente e duas associações para deficientes auditivos [Associação de Surdos de Macau e a Associação de Deficientes Auditivos de Macau] que se esforçam para formar aqueles profissionais, porém os recursos humanos continuam em falta”, disse a directora do Instituto de Acção Social.

De acordo com Vong Im Mui, o Governo encoraja os funcionários de balcão a aprender linguagem gestual básica e em caso de grande urgência, os serviços estão aconselhados a contactar as duas associações de surdos do território para solicitar apoio: “É claro que esperamos reforçar este aspecto nos serviços públicos, mas isso depende se os tradutores conseguem fazer mais. Prevemos introduzir esta possibilidade progressivamente e vamos reforçar [a disponibilização de serviços de tradução de linguagem gestual nos departamentos públicos]”, acrescentou.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, também esteve presente na inauguração do novo Centro de Serviços, tendo sugerido que a Associação de Surdos de Macau aposte em cursos de design através de aplicações móveis de forma a promover a linguagem gestual e a comunicação com pessoas com deficiências auditivas.