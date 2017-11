Governo aprova instalação de um 5º juízo criminal no Tribunal Judicial de Base  

O Conselho Executivo concluiu ontem a discussão sobre o projecto de regulamento administrativo designado “Criação de um Juízo Criminal no Tribunal Judicial de Base”.

A criação da nova valência criminal visa “aumentar a eficiência dos julgamentos no âmbito do processo penal”, uma proposta que surge após a tomada de posse de oito novos juízes dos Tribunais de Primeira Instância e da presidente do Tribunal Colectivo dos Tribunais de Primeira Instância. A medida implica a “redistribuição e reafectação dos processos dos actuais quatro Juízos Criminais, permitindo deste modo concretizar mais eficientemente a justiça judiciária e responder às necessidades sociais”, pode ler-se em nota emitida pelo Conselho Executivo. Os processos serão “redistribuídos de modo a assegurar a repartição aleatória e equitativa do serviço, a fim de que a secção de processos do 5.º Juízo Criminal receba um quinto dos processos das restantes secções de processos dos quatro Juízos Criminais”. O projecto entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a partir da data da instalação do 5.º Juízo Criminal.