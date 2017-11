É preciso “consolidar” os voos directos entre China e Portugal antes de reforçar as ligações, defende presidente da APAVT

O 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesas das Agências de Viagens e Turismo arrancou ontem na Torre de Macau. O evento reúne, até Segunda-feira, profissionais do sector turístico português e agências de viagens de Macau e da República Popular da China. Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, destacou que os voos directos entre a China e Portugal devem ser consolidados antes da aposta em mais ofertas.

Joana Figueira*

O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, considerou ontem que antes de se reforçar as ligações aéreas directas entre China e Portugal “é fundamental que elas se consolidem”. O dirigente falava na cerimónia de inauguração do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que integra profissionais de todas as áreas do sector do turismo e que se realiza pela quinta vez no território.

“Primeiro vamos ter que dar êxito a estas ligações [entre a China e Portugal]. É fundamental que elas se consolidem. Nenhuma companhia aérea aumenta a sua oferta se não estiver a correr bem a existente. Portanto vamos concentrar-nos neste momento por aí e se as solidificarmos será já uma enorme vantagem para os dois países e será qualquer coisa que há uns anos atrás era impensável”, disse Pedro Costa Ferreira aos jornalistas.

Os primeiros voos entre os dois países ocorreram no passado dia 25 de Julho, operados pela Capital Airlines, uma das subsidiárias do grupo chinês HNA, accionista da TAP, através do consórcio Atlantic Gateway e da companhia brasileira Azul. A ligação entre Pequim e Lisboa demora cerca de 13 horas e, no sentido inverso, demora 12 horas.

A companhia aérea abriu também um voo entre Macau e a capital chinesa, que coincide em termos de horários com a ligação a Lisboa, de forma a servir também os 15,000 portugueses que vivem no território.

A directora dos Serviços de Turismo, Helena de Sena Fernandes, disse ao PONTO FINAL que ainda não existem dados relativos à adesão dos residentes do território à nova ligação: “Em termos de voo entre Pequim e Lisboa, da nossa parte [Macau] ainda não dominamos os números mas também acho que ainda é cedo para saber qual é exactamente o efeito. Eu acho que tem ainda que se observar”, explicou.

“O mercado emissor chinês não vai ser o próximo mercado mais importante, já é o mercado mais importante”, apontou Pedro Costa Ferreira. A República Popular da China é já o maior emissor mundial de turistas e, segundo estatísticas oficiais, 135,1 milhões de chineses viajaram para fora do país, em 2016, num aumento de 12,5 por cento em relação ao ano anterior.

Também presente na inauguração da reunião magna da APAVT esteve a Secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho, que adiantou que os turistas chineses que chegam a Portugal “procuram história, cultura, gastronomia, segurança e experiências diferentes”.

Sobre o voo directo, Godinho sublinhou ainda que este “muda completamente o paradigma da operação”, porque Portugal deixa de “estar completamente dependente da entrada e saída dos aeroportos em Espanha”. “As operações podem ser feitas de uma forma muito mais equilibrada com a divisão entre os dias em Portugal em Espanha”, acrescentou a governante.

Pedro Costa Ferreira defendeu ainda que a Região Centro de Portugal pode abrir portas à desejada diversificação do sector do turismo, numa receita indicada para atrair o mercado emissor chinês: “Todo o interior de Portugal está com uma grande dinâmica fruto dos novos investimentos que foram realizados nos últimos anos. (…) Julgo que Portugal tem aqui uma grande diversificação porque o turismo chinês não é propriamente um turismo de sol e praia – que é o nosso activo mais importante do ponto de vista do turismo. Podemos diversificar quer em termos de produtos quer em termos de território e isso torna provavelmente o mercado emissor chinês ainda mais importante, não apenas quantitativamente mas com este aspecto qualitativo”, frisou o presidente da APAVT.

Quanto à realização do congresso de uma das maiores associações da indústria turística portuguesa, Costa Ferreira referiu que “Portugal e Macau não apenas partilham ligações históricas, culturais e afectivas. Poderão igualmente jogar papéis absolutamente relevantes no espaço das relações económicas entre a China e a Europa. Por um lado, Macau será sempre uma referência para Portugal enquanto porta de entrada no mercado mais importante do turismo mundial: a China. Por outro lado, não tenho dúvida que Macau e a China poderão beneficiar da posição do nosso país relativamente à Europa e à comunidade europeia e ao mundo da lusofonia”.

*Agência Lusa