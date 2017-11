DSEJ quer acabar com as reprovações nos primeiros quatro anos do ensino primário

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) pretende dar a conhecer as novas regras para o sistema de avaliação dos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do território no início do próximo para que o novo regime entre em vigor o mais tardar em 2020.

O sub-director do organismo, Lou Pak Sang, adiantou ontem, em declarações prestadas durante o programa “Fórum Macau”, da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que um dos objectivos do Governo passa por acabar com as reprovações nos primeiros quatro anos do ensino primário: “A proposta é esta: do primeiro ao quarto ano do ensino primário não há retenção de ano. Do quinto ao sexto ano, a retenção pode ser de quatro por cento”, explicou Lou Pak Sang, em declarações aos jornalistas após a participação no programa da Ou Mun Tin Toi.

O sub-director da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude esclareceu que um dos objectivos do organismo passa por incentivar as escolas a diversificarem os métodos de avaliação, não tendo apenas em consideração os resultados dos testes escritos: “Com este documento, pretendemos continuar a baixar a taxa de retenção de ano. Tentamos estimular o interesse dos alunos na aprendizagem e não usar a retenção como uma forma para eles aprenderem mais”, sublinhou o Lou Pak Sang, citado pela emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.

Lou Pak Sang revelou ainda dados que indicam que, desde a transferência de soberania, a taxa de retenção de ano caiu de 7,3 por cento para 2,2 por cento no ensino primário. Já no ensino secundário geral, a taxa de retenção desceu de 16,7 por cento para 3,7 por cento. Por outro lado, o secundário complementar, a taxa caiu de 8,3 por cento para 3,5 por cento.