Cientistas criam “robots” do tamanho de células para tratar maleitas de difícil acesso

Cientistas criaram ‘robots’ microscópicos, do tamanho de células sanguíneas, que foram guiados magneticamente para locais do estômago de ratos, e que, dizem os cientistas, podem ser promissores para diagnosticar e tratar doenças em zonas do corpo difíceis de alcançar.

Os ‘robots’, operados remotamente, foram criados a partir de pequenas algas revestidas com partículas magnéticas biocompatíveis, podendo ser localizados em tecidos perto da superfície da pele, através de imagens da luminescência natural das algas, e em tecidos mais difíceis de chegar por ressonância magnética, de acordo com um comunicado da universidade britânica de Edimburgo. Publicado na revista Science Robotics, o trabalho foi liderado pela Universidade de Hong Kong, em colaboração com as universidades de Edimburgo e Manchester, ambas no Reino Unido.