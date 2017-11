Câmara de Comércio Europeia de Macau assinala quarto aniversário  

A Câmara de Comércio Europeia de Macau (MECC, na sigla inglesa) celebrou ontem o seu 4º aniversário, com um jantar de gala no Hotel St. Regis. “Este ano representa um momento particular, já que marcamos o sexagésimo aniversário desde que Robert Schuman formulou a sua visão para a Europa, um continente onde as pessoas viajam com poucas restrições, as empresas realizam negócios sem barreiras e as trocas e o comércio são livres e baseados em regras. A Europa mostrou o grau em que a cooperação entre as sociedades é parte integrante de como o mundo global opera”, considerou Kevin Thompson, presidente do Conselho de Administração da MECC, no seu discurso.

A Câmara de Comércio Europeia de Macau inaugurou no mês passado o seu gabinete permanente no território “para permitir uma maior proximidade e cooperação com câmaras nacionais em Macau, e deu as boas-vindas à Câmara de Comércio da Itália”, pode ler-se na nota remetida pela organização. A Câmara de Comércio Europeia de Macau foi fundada em 2013 na presença de José Manuel Durão Barroso, então presidente da Comissão Europeia. Os seus membros pertencem às sete câmaras de comércio europeias em Macau: França, Alemanha, Irlanda, Itália, Portugal, Roménia e Reino Unido.