Assistentes sociais: Deputados sugerem inscrição provisória para trabalhadores não-residentes  

Os membros da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que está a analisar a proposta de lei do regime de acreditação profissional e inscrição para assistentes sociais, questionaram ontem porque é que os trabalhadores da função pública não estão integrados no diploma. O Governo justificou a existência de dois regimes com o facto de não existir uma carreira específica de assistentes sociais, o que não permite que aqueles que integram a administração pública sejam regulados. O regime de credenciação dos profissionais também não vai contemplar os trabalhadores não-residentes, o que levou os deputados a sugerir a criação de um regime de inscrição provisória.

“Concentramo-nos na questão de ‘uma profissão, dois regimes’. É que nesta proposta de lei os trabalhadores da função pública que são assistentes sociais não serão inscritos. E perguntamos ao Governo porque é que é assim”, contou Chan Chak Mo, em declarações à imprensa, após a reunião. “O Governo respondeu que na carreira de assistentes sociais não há uma carreira específica, e por isso temos assim dois regimes. É como os engenheiros que estão na função pública, são apenas técnicos superiores, e por isso não podemos regular os assistentes sociais da função pública dentro desta proposta de lei. Mas o Governo vai ponderar sobre uma carreira específica”, adiantou o deputado, que preside à 2.ª Comissão.

Alguns deputados questionaram ainda se o regime de acreditação profissional para assistentes sociais será também aplicado a trabalhadores não-residentes (TNR’s): “O Governo disse que actualmente não existem TNR’s nesta situação, mas que, no futuro, isso poderá acontecer. Alguns deputados referiram que poderá ser criado um regime de inscrição provisória. Por exemplo, um assistente social das Filipinas que vem apoiar os seus compatriotas. Nessa situação talvez seja necessário efectuar um exame e uma inscrição provisória”, explicou Chan Chak Mo.

Na reunião, durante a qual foram analisados os primeiros cinco artigos do diploma, foi ainda abordada a definição de “assistente social”: “Alguns deputados perguntaram porque é que não é definido na proposta de lei. O Governo respondeu que a definição existe, só que não está na proposta”. O deputado detalha a justificação facultada pelo Executivo: “Se estiver definido na proposta de lei, e se, no futuro, se quiser alterar, é um trabalho bastante complexo. É que essa definição de assistente social está sempre a ser alterada, nomeadamente nas Nações Unidas. E por isso esta definição vai ser definida no Código de Ética profissional dos assistentes sociais”, referiu Chan Chak Mo.

Na votação do diploma na generalidade, que decorreu a 6 de Novembro, vários deputados questionaram a composição do futuro Conselho Profissional dos Assistentes Sociais (CPAS). O organismo, que ficará responsável pela acreditação dos profissionais do sector, será composto por um presidente e dez vogais, cinco nomeados pelo Governo e os restantes cinco serão representantes dos assistentes sociais. Na reunião de ontem, ficou determinado que, num primeiro mandato, os membros do CPAS serão nomeados, uma vez que ainda não há profissionais inscritos: “[A proposta] nada refere sobre o segundo mandato do CPAS e a sua composição. Como no primeiro mandato ainda não há assistentes sociais inscritos, então as pessoas acham que sim, que na primeira composição são nomeados pelo Governo. A partir do segundo mandato, o CPAS vai definir como será composto o CPAS”, explicou Chan Chak Mo. O deputado disse ainda que “o Governo está aberto a ouvir opiniões, depois de ver quantos assistentes sociais estão inscritos é que vai definir o período do mandato do segundo Conselho Profissional dos Assistentes Sociais”.

Questionada foi ainda a designação dos assistentes sociais em chinês: “Alguns acham que só ‘assistentes sociais’, em chinês, não é muito especial. Mas outros deputados acham que esse nome em chinês está certo, é um nome mais popular, sente-se mais o trabalho que estão a exercer”.

Por abordar ficou a definição do Código Ético destes profissionais, que também havia motivado dúvidas no hemiciclo, nomeadamente o dever de sigilo a que estarão sujeitos: “O Governo fez umas regras elementares, e depois o trabalho posterior vai ser desenvolvido através do CPAS. É que se isso for definido na proposta de lei, no futuro poderá não se conseguir efectuar muitas coisas”, considerou Chan Chak Mo.