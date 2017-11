Apple retira Skype da Apple Store na República Popular da China

Várias aplicações de chamadas de voz e vídeo, incluindo o Skype, foram retirados da Apple Store na República Popular da China, por ordem das autoridades, suscitando preocupações de que serão bloqueados no país, à semelhança do que já sucedeu com outras aplicações.

Em comunicado, a Apple informou que foi notificada pelo Ministério de Segurança Pública chinês de que várias aplicações de chamadas não respeitam a legislação local, forçando a sua retirada da Apple Store no Continente.

O Governo Central aprovou recentemente regras mais restritas para o uso de aplicações de mensagens, incluindo o registo dos usuários com o respectivo documento oficial de identidade.

Outras plataformas de aplicações para sistemas operativos inteligentes, como a chinesa Xiaomi ou a Huawei, também deixaram de oferecer o Skype para usuários no país.

Este ano, e nas vésperas do XIX Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), o mais importante evento da agenda política chinesa, o serviço de mensagens instantâneas WhatsApp passou a estar inacessível em todo o território da República Popular da China. Tal como o Skype, o WhatsApp encripta as suas mensagens, dificultando a monitorização por terceiros.

A censura chinesa bloqueia ainda páginas como o Facebook, o Youtube e o Google ou ferramentas como o Dropbox e o WeTransfer. As versões electrónicas de vários órgãos de comunicação estrangeiros, como o The New York Times, também estão bloqueados no país.

Desde de que ascendeu ao poder, em 2012, o Presidente chinês defende a noção de um “ciberespaço soberano”, ou seja, o direito de Pequim de ditar o que os 730 milhões de internautas podem fazer ou ver na World Wide Web.