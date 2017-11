Anunciado regime para garantir eficácia da reserva financeira

O Secretário para a Economia e Finanças sublinhou ontem, na Assembleia Legislativa, que o Governo não considera apenas as flutuações da taxa de retorno no que concerne à gestão dos investimentos da reserva financeira. Lionel Leong anunciou, no hemiciclo, a criação de um regime de investimento e fiscalização para “assegurar a eficácia” das aplicações do Governo, estando em agenda a contratação de uma empresa de consultadoria para avaliar se o investimento feito pelos actuais gestores de fundos tem uma rentabilidade correspondente aos padrões internacionais.

Pedro André Santo

Nos primeiros nove meses do ano, os rendimentos provenientes dos investimentos da reserva financeira atingiram 15,5 mil milhões de patacas, com uma rentabilidade anual de 4,5 por cento, sendo este valor 6,5 vezes superior do que o apurado em todo o ano de 2015, e ainda 4,7 vezes maior que o de 2016.

No primeiro dia de debate sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) relativas ao sector da Economia e Finanças, Lionel Leong foi questionado por vários deputados sobre a gestão dos investimentos da reserva financeira, tendo o Secretário para a Economia e Finanças garantido que o Governo não olha apenas à subida ou descida das taxas de retorno. Por conseguinte, Lionel Leong indicou que será criado um regime de investimento e fiscalização da reserva financeira para assegurar a eficácia das aplicações da mesma.

O responsável pela pasta da Economia sublinhou a importância da “estrutura financeira” para garantir a sua estabilidade, notando que os trabalhos associados à criação do regime irão centrar-se em dois aspectos.

Em primeiro lugar, relativamente à eficácia, o Secretário para a Economia e Finanças referiu que tem havido um empenho na valorização das funções da comissão de investimento da reserva financeira, que irá reunir-se a cada dois meses “para ouvir os diferentes serviços” e “opiniões do sector”. Ainda relativamente à questão da edicácia foi ontem referido no hemiciclo que a Autoridade Monetária de Macau tem vindo a fazer ajustes na proporção dos investimentos geridos por gestores de fundos, planeando aumentar, de forma progressiva, o seu peso de 11 por cento para 20 por cento.

Ao nível da avaliação foi também anunciada a contratação de uma empresa de consultadoria internacional “para avaliar se os lucros atingidos conseguem ou não dar resposta às metas definidas”, referiu Lionel Leong. Caso se verifique um mau desempenho, sem razões justificativas, esses gestores não voltarão a ser contratados: “Podemos ver que o mercado conseguiu registar resultados mais positivos mas precisamos de um bom mecanismo de fiscalização”, sublinhou o Secretário para a Economia e Finanças.

Segundo os últimos dados revelados, os totais dos activos da reserva financeira aumentaram de 438,7 mil milhões de patacas, em finais de 2016, para 485,7 mil milhões de patacas, em Outubro de 2017, representando a reserva básica 127,9 mil milhões de patacas e a reserva extraordinária 357,8 mil milhões de patacas.